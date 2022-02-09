وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: • د. عبدالعزيز السيد عبدالعزيز سليم، عميدًا لكلية الإعلام جامعة بني سويف. • د. صبري محمد تمام محمد، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة بني سويف. • د. أحمد علي أحمد فرغلي، عميدًا لكلية الدراسات العليا للعلوم المُتقدمة جامعة بني سويف. د. ممدوح ناصف أبوالفتوح المصري، عميدًا لكلية الآداب جامعة طنطا.

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