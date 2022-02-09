أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة ، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.
وفى هذا الصدد قال الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إن المركز قام خلال يناير الماضي بتدريب 504 متدرباً على مختلف البرامج الخاصة بالسلامة والصحة المهنية من المستويات الأساسية والمتقدمة والنوعية من خلال تنفيذ 24 برنامجاً تدريبىاً داخل مقر المركز ومقار الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية .
كما قام المركز بإعداد وتنفيذ 47 خدمة ميدانية خلال نفس الشهر وتنوعت هذه الخدمات ما بين القياسات البيئية الفيزيائية والهندسية والتحاليل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية: تدريب 405 متدربياً من خلال 24 برنامجاً... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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