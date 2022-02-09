وزيرا البيئة والطيران المدنى يبحثان الاستعدادات الخاصة بمؤتمر COP27

جدة - نرمين السيد - استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، للوقوف على التجهيزات والإجراءات الخاصة بالاستعداد، لاستضافة مصر مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية.





وعقد اجتماعًا موسعًا بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، وباسم سامى مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام، والملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات الدولية البيئية متعددة الأطراف، والسفير أيمن ثروت والسفير أشرف إبراهيم ممثلى وزارة الخارجية.

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان آليات التعاون المشترك الخاصة بالتنظيم والإعداد للمؤتمر والخدمات اللوجستية التى تقدمها وزارة الطيران المدنى.. وأشار الوزيران إلى أهمية الاستعداد والتنظيم الجيد لهذا الحدث الهام من خلال تقديم كل التسهيلات والخدمات اللوجستية للوفود المشاركة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمطارات، بالإضافة إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمات لضيوف المؤتمر على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران وبمطارى القاهرة وشرم الشيخ الدوليين.

وأضاف الطيار محمد منار، أنه سيتم تشكيل فرق عمل من الوزارة وشركاتها التابعة لمتابعة وصول الوفود وتذليل كافة الصعوبات وكذا تخصيص كاونترات خاصة للمشاركين لسرعة إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر تام، مؤكدًا على جاهزية صالات السفر والوصول بالمطار واستراحات كبار الزوار لاستقبال الضيوف.

وتابع وزير الطيران، بأنه سيتم تكثيف الرحلات الجوية بين القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة المؤتمر بالإضافة إلى قيام قطاع السياحة "الكرنك" التابع لشركة مصر للطيران بتقديم باقات سياحية لضيوف الحدث، بالإضافة إلى تنظيم حملة دعائية للمؤتمر من خلال وضع شعار الحدث على متن الطائرات، وعرض فيلم دعائى على شاشات المطارات والطائرات، مشيرًا إلى أهمية التكامل والتنسيق المشترك بين جميع الجهات المعنية بالدولة بما يسهم فى إخراج هذا الحدث العالمى فى أفضل صورة تليق بمكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولى بما يعكس دورها الريادى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم الاتفاق مع وزير الطيران المدنى على تجهيز وزارة البيئة فيديوهات مصورة يتم عرضها من خلال الشاشات الموجودة بصالات المطارات بجمهورية مصر العربية، تقدم نبذة مختصرة للسادة الزائرين عن المؤتمر مع تجهيز عدد من اللوحات الإعلانية عن المؤتمر، مضيفةً أنه سيتم أيضاً تنفيذ فيديوهات حول الموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية لعرضها داخل الشاشات الموجودة بالمطارات المصرية.

وأكدت ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالمطارات المصرية للتوعية بالموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية وتعريفهم بالمؤتمر وأهدافه ودوره فى مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما ناقش الوزيران المقترحات التى قدمتها وزارة الطيران المدنى بشأن آلية التعامل مع وفود الدول المشاركة فى المؤتمر من وزراء ومفاوضين وخبراء فى ضوء الالتزام باتفاقيات الدول المضيفة، وتم الاتفاق على تحديد عدد من المطارات لاستقبال الوفود وهى مطار القاهرة الدولى ومطارات كلاً من شرم الشيخ والغردقة وطابا لاستيعاب العدد الكبير الذى يصل إلى حوالى 30 ألف مشارك من شتى دول العالم، بعد عقد اجتماع مع سكرتارية الاتفاقية لوضع تصور للوفود التى ستصل على مدى الـ 10 أيام الأوائل لبداية المؤتمر.