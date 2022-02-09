عاجل.. الحكومة تنفى وجود أدوية فى الصيدليات تسبب الوفاة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع هيئة الدواء المصرية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أدوية مغشوشة فى الصيدليات تتسبب فى وفاة متناولها خلال أيام، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالأسواق سواء بالصيدليات أو المستشفيات أو الوحدات الصحية صالحة وآمنة، وتخضع جميعها لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال حملات التفتيش الصيدلى على كافة محافظات الجمهورية، والتى تقوم بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بمعامل الهيئة، والتأكد من صلاحية كافة المنتجات بمختلف المؤسسات الصيدلية وحصولها على التراخيص اللازمة.

وفى إطار حرص الدولة على توفير أحدث أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، والحرص على تعميق توطين صناعة المستحضرات الدوائية فى مصر، أعلنت الهيئة عن منح رخصة الاستخدام الطارئ لمستحضر "المولونبيرافير"، وذلك بعد اجتيازه للتقييمات اللازمة للحصول على رخصة الاستخدام الطارئ، والذى سيتم تصنيعه محلياً من خلال خمس شركات محلية كمرحلة أولى، وسوف يعقبها عدة شركات أخرى مازالت فى مراحل التقييم المختلفة.

ويعد مستحضر "المولونبيرافير" أول علاج فموى للبالغين المعرضين لمخاطر عالية، كما أن العقار يقلل من خطر دخول المستشفى والوفاة بمقدار النصف بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مرض خفيف إلى متوسط، على أن يتم حصر تداول العقار داخل المستشفيات فقط؛ لضمان استخدامه تحت الإشراف الطبى الكامل، ووفقاً للمعايير التى تقرها اللجان العلمية لضمان المتابعة العلاجية المستمرة.