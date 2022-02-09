الري: تأهيل ترع بأطوال ٤٢٦٩ كيلومتراً إزالة ٣٩ ألف حالة تعدى

/678331/الري-تأهيل-ترع-بأطوال-٤٢٦٩-كيلومترا-إزالة-٣٩-ألف-حالة-تعدى

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، تقريراً استعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى ، والذى أوضح أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٢٦٩ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٣٨٠ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٥٦١ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١١٢١٠ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والإنتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٤٦ كيلومتر ، وجارى العمل في باقى الاطوال.

دوت الخليج

وقال الدكتور عبد العاطى، أن وزارة الموارد المائية والرى تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة والتى تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً ، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية ، مشيراً إلى أن العديد من عانت الترع خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة ، مثل إستبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات ، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها بإستخدام هذه المياه ، والتأثير سلباً على صحة الانسان والحيوان ، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، والذى يستهدف تأهيل حوالى ٢٠ ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية ٨٠ مليار جنيه بحلول منتصف عام ٢٠٢٤.

تحديث شبكة الترع

وأشار إلى أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق ، وإستعادة القطاع التصميمى للترعة ، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات ، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى ، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر ، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع ، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات

كما تلقى الدكتور عبد العاطى تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٣٩ ألف حالة تعدى بمساحة حوالى ٥.٦٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأوضح أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات .. حيث تم تنفيذ عدد (٢) قرار إزالة لتعدى ببناء أسوار بالبلوك بمساحة ٨٥٠ متر مربع بناحية المطاهرة الشرقية بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ، وتنفيذ عدد (٢١) قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمركز الصف بمحافظة الجيزة ، وعدد (٥) قرارات إزالة مبانى مخالفة على مساحة ٤٨٠٠ متر مربع بمركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف وعدد (٥) قرارات إزالة بمركز ببا بمحافظة بنى سويف عبارة عن عدد (١) قرار ردم بمساحة ٤٠٠ متر مربع وعدد (٤) قرارات إزالة مباني مخالفة علي مساحة ١٣٠٠ متر مربع.

كما تم إزالة عدد (٧) مخالفات عبارة عن مباني مخالفة وكشك ومظلة وأحواش داخل المجري المائي بمساحة ٢٣٧ متر مربع بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة ، وإزالة عدد (٤) أسوار مخالفة بمساحة ١٦٠ متر مربع بمركز رشيد بمحافظة البحيرة بمعرفة المخالفين ، وإزالة عدد (٤) مخالفات أحواش بمساحة ١٠٠ متر مربع بمركز فوه محافظة كفر الشيخ ، وتنفيذ عدد (١) قرار إزالة بناحية عزبة الحاج خليل بمركز طلخا ، وعدد (١) مخالفة ردم بكفر الترعة القديم بمركز شربين بمحافظة الدقهلية بمعرفة المخالفين ، وعدد (٢) قرار إزالة ردم بمساحة ٥٠ متر مربع بناحيه كفر الطويلة بمركز طلخا بتأمين قوات الشرطة وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.

وفى محافظة الغربية .. تم تنفيذ عدد (٢١) قرار إزاله لمبانى مخالفة بمساحة ٥٧٤ متر مربع بقري كفر حشاد وكفر شماخ وكفر مشله بكفر الزيات بالتعاون مع مركز شرطه كفر الزيات ، وإزالة عدد (٩) أسوار مخالفة علي مساحة ٣٨٨ متر مربع بمركز كفر الزيات ، كما تم تنفيذ عدد (١٥) قرار إزالة بمركز سمنود وعدد (٩) قرارات إزالة بمركز زفتي لمخالفات متنوعة بمساحة ١٧٥٠ متر مربع بتواجد قوات أمن مركزى سمنود وزفتي وتحت إشراف مهندسوا تفتيش نيل زفتي ، كما تم تنفيذ عدد (١٧) قرار إزالة لمخالفات متنوعة بمساحة ١١٢٩ متر مربع مركز بسيون.

وفى محافظة أسيوط .. تم تنفيذ عدد (١١) قرار إزالة بناحيه عزبة المراكبية بنجوع المعادي بمركز البداري عبارة عن عدد (١٣) مخالفة ردم بمساحة ٤١٦٠ متر مربع وعدد (٢) مباني مخالفة ، وعدد (٣٠) قرار إزالة ردم بمساحة ٢٤٦٨٥ متر مربع و عدد (٢) مخالفة بناحية تل الزوايدة وجزيرة البداري الغربية بمركز البداري ، وعدد (٢٩) قرار إزالة ردم بمساحة ٦٤٧٠ متر مربع وذلك قبلي خور ساحل سليم وبحري المعدية بمركز ساحل سليم ، وتنفيذ عدد (١٣) قرار إزالة ردم بمساحة ٧٣٣٢ متر مربع بقرية الواسطي بمركز الفتح ، وذلك بإستخدام معدات الوزارة وبتأمين قوات الشرطة وتحت إشراف مهندسي و فني الوزارة.

وفى محافظة سوهاج تم تنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة ردم ومبانى مخالفة بمساحة ٢٧٠٠ متر مربع بناحيه بنى هلال ونجع الحاكم والنزله بمركز المراغة ، وتنفيذ عدد (٩) قرارات إزالة منهم عدد (٧) قرارات ردم بمساحة ٧٠٠ متر وعدد (٢) قرار مبانى مخالفة بمساحة ٣٠٠ متر مربع بناحيه الشيخ مكرم بمركز سوهاج ، وذلك بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس مدينه مركز المراغة ومركز سوهاج وبإستخدام معدات الوزارة ومعدات مجلس مدينة المراغة ومجلس مدينة سوهاج وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة.