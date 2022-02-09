/678329/الأرصاد-انخفاض-ملحوظ-بدرجات-الحرارة-والصغرى-بالقاهرة-10-درجات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاربعاء سيشهد انخفاضا ملحوظاً بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

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وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد أيضاً سقوط أمطارا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطارا خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء فجاءت كالتالي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجات، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 0

عدم الانخداع بالارتفاع المؤقت فى درجات الحرارة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت أمس المواطنين من عدم الانخداع بالارتفاع المؤقت فى درجات الحرارة الذى شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين على كافة الأنحاء، وأشارت إلى انه من المتوقع أن تنخفض الحرارة اليوم الأربعاء بمعدل من 2: 4 درجة مئوية.

الاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين الاستمرار فى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، مشددة على أن الأجواء شديدة البرودة ليلا بكافة الأنحاء، إلى جانب متابعة النشرات التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا. حيث شهد يوم أمس ارتفاعا فى درجات الحرارة، بطقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.