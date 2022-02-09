هل عادت شيرين لحسام حبيب؟.. بسمة وهبة تعلق

انتشر خبر انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب في أواخر العام الماضي، وتصدرت شيرين مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حلاقتها لشعرها، وصرحت وقتها أنها فعلت ذلك بنفسها ليتم الطلاق سريعًا.

دوت الخليج يكشف أخبار عن عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب

تعليق بسمة وهبة على عودة شيرين وحسام حبيب

انتشر خبر عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب بعد فترة أنفصال قصيرة، فعلقت اللإعلامية بسمة وهبة على هذا الخبر من خلال نشرها لصورة قديمة لهما مكتوب عليها الخبر، وقالت: "كنت متأكده انها زوبعه فنجان وكنت متأكده ان الاتنين بيعشقوا بعض ف كنت متأكده انهم حيرجعوا لبعض.. الف مبروك شيرين وحسام"، وكان ذلك من خلال حساب بسمة وهبة الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

شيرين عبد الوهاب تريند

تصدرت شيرين عبد الوهاب في ديسمبر الماضي محركات البحث؛ بسبب نشر صورها وهي حليقة الشعر، وبعدها مباشرة ذاع خبر طلاقها من الفنان حسام حبيب، مما جعل الجمهور يظن أنه هو من فعل بها هكذا لذلك تم الطلاق، ولكنها خرجة نافية هذه الأخبار جميعها وقالت أنها من حلق شعرها لنفسها، وقالت:"دخلت الحمام حلقت شعري عشان أكون وحشة في عينيه فيطلقني"، وقالت أيضًا شيرين أنها ورثت هذه العادة من والدها، الذي كان يعبر عن تعبه النفسي الشديد من خلال حلاقتهالتامة لشعر رأسه، وهي كانت بحاجة لصرخة قوية تعلن فيها عن ما تمر به من ضيقة نفسية شديدة، فقامت بحلاقة شعرها.

شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير

طلت المطربة شيرين على جمهورها في جدة، يوم الجمعة 10 ديسمبر المنقضي، وهي حلقة الرأس وترتدي فستانًا ذهبيًا براقًا، وقالت لهم:"مش عارفة لو هتستحملوني ولا لأ، بس أنا كدا فوقت"، وتفاعل معها الجمهور وأحب عفويتها وصراحتها، وخرج العديد من رواد السوشيال ميديا يدعومنها ويشجعوها على أي خطوة تحسن من نفسيتها.

وقارنها الجمهور بالمغنية الأمريكية توني براكستون، التي سبق وخرجة بنفس الإطلاله بفستان ذهبي وشعر قصير تمامًا في إحدى حفلاتها السابقة لحفلة شيرين عبد الوهاب.

أغاني شيرين الأخيرة

أصدرت شيرين عبد الوهاب أغنية جديدة خلال الشهر الأخير من عام 2021، تزامنًا مع أزمة طلاقها، تحمل اسم خاصمت النوم، وظهرت على غلافها بشكلها الجديد، وكان الكلام يليق على أزمتها التي كانت تمر بها وقتها.