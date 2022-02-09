وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع وزيرة الهجرةاستعدادت عقد مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

نيفين جامع : المؤتمر يعكس توجه الدولة المصرية لدعم القطاع الصناعى وزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى

نبيلة مكرم : نسعى من خلال "مصر تستطيع بالصناعة" تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة وتعظيم الاستفادة من خبرائنا حول العالم

استقبلت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لبحث الترتيبات والاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع والتى تعقد تحت عنوان " مصر تستطيع بالصناعة " والمقرر عقده خلال المرحلة القريبة المقبلة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

حضر اللقاء السيد/ حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس/ محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتور/ صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والسفير/ محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولى

وقالت السيدة / نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن النسخة السادسة التى تقام تحت عنوان " مصر تستطيع بالصناعة " تعكس التوجه الحالى للدولة المصرية لدعم القطاع الصناعى بهدف تعزيز التنمية الصناعية الشاملة المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب ، مشيرةً إلى أن المؤتمر يناقش عدد من المحاور الرئيسية المعنية بتطوير القطاع الصناعى وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومى .

وأشارت الوزيرة إلى ان المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لاستعراض المقومات والامكانات الصناعية التى تمتلكها مصر فى مختلف القطاعات ، وبصفة خاصة تلك التى تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية ومكونات تكنولوجية عالية، لافتةً الى أهمية تكثيف الحملات الترويجية والاعلامية لمؤتمر " مصر تستطيع بالصناعة "وذلك على المستوى المحلى والعالمى بهدف جذب المزيد من المشاركين وبصفة خاصة من المستثمرين وخبراء الصناعة .

ومن جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها للتعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، مشيرة إلى ان هذا اللقاء جاء لاستعراض مخرجات ورش العمل التحضيرية للمؤتمر التي تم عقدها والاتفاق على المحاور التي سيتم مناقشتها خلال الفعاليات وتأتي ضمن أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي، والسعي للاستفادة من خبرات وتجارب خبرائنا بالخارج في مجالات تطوير صناعات الدواء والنقل، ومناقشة استخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخيCOP27، والعمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، قاطرة التنمية في الدولة المصرية، وأشارت وزيرة الهجرة إلى ضرورة أن تستعرض الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استراتيجية الدولة المصرية في التمويل الصناعي، وتغيرات ما بعد الجائحة.

وأوضحت مكرم أن النسخة الحالية من المؤتمر ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج، ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا حول العالم، مشيدة بجهد مكاتب التمثيل التجاري في التعاون للتحضير لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع ستشهد لاول مرة دعوة مديري عدد من الشركات العالمية التي يعمل بها الخبراء المصريين، لحضور فعاليات "مصر تستطيع بالصناعة"، ليتعرفوا عن قرب على استراتيجية الدولة المصرية والجهود المبذولة لتطوير المجال الصناعي