قرار جمهورى بإحالة سعيد مرعى للمعاش وبولس فهمي رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 50 لسنة 2022 بإحالة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتباراً من 8 فبراير الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير اعتبارا من 9 فبراير الجارى.
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