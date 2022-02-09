اتفاقية تعاون بين جامعتى العلمين الدولية وتمبل الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقع عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، اتفاقية تعاون بين الجامعة وجامعة تمبل الأمريكية، والتى مثلها جريجورى مانديل الرئيس الأكاديمى لجامعة تمبل الأمريكية بولاية فيلادلفيا، وذلك خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، بحضور رشدى زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية.





وتنص الاتفاقية على إنشاء برامج ومنح شهادات ودرجات مشتركة ومزدوجة بين الجامعتين خاصة فى برامج الصيدلة والصحة العامة والأسنان، بالإضافة إلى تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، فضلاً عن إجراء أبحاث مشتركة وأنشطة طلابية وثقافية بين الجانبين، وتنظيم المؤتمرات العلمية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية من الجانب المصرى على مسعود المستشار الثقافى ومدير مكتب العلاقات الثقافية والتعليمية المصرى بواشنطن، وشاهندة عزت الملحق الثقافى بواشنطن، ومن الجانب الأمريكى هاى لونج ديو نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، ولفيف من أساتذة جامعة تمبل الأمريكية.



يذكر أن الشراكات الدولية وإبرام الاتفاقيات المشتركة بين مؤسسات التعليم العالى فى مصر والمؤسسات الدولية، تدعم خطط الوزارة فى اكتساب المزيد من الخبرات؛ لتطوير منظومة التعليم العالى المصرية باستمرار، مما يؤثر بالإيجاب فى سمعة الجامعات المصرية، وتصنيفها دوليًا، وإقبال الطلاب الوافدين من جنسيات مختلفة لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن جامعة العلمين الدولية (AIU) تعد نموذجًا دوليًا معاصرًا لجامعات الجيل الرابع التى تسهم فى إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة تواكب العصر، وتعمل على تأهيل خريجين قادرين على المنافسة فى أسواق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة ومناسبة للبحث العلمى تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية؛ للمساهمة فى مواجهة التحديات التى تواجه خطط التنمية فى مصر.



وتجدر الإشارة أن جامعة العلمين الدولية قد قامت خلال الفترة الماضية بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون، ومنها: اتفاقية شراكة مع منصة التعلم الإلكترونى الدولية "كورسيرا"، واتفاقية شراكة مع مؤسسة "اتصال" التى تعد إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، وكذلك وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة "ليون 3" الفرنسية لطرح برنامج دراسى مشترك فى مجال الإعلان والاتصال، كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة "لويفيل" الأمريكية فى مجال الهندسة الحيوية وهندسة وعلوم الحاسبات.