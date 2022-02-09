عاجل- فصل الكهرباء عن 6 قرى بكفر الشيخ (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وتشمل المناطق، مراكز (قلين ودسوق وسيدى سالم والحامول ومطوبس)، حتى الساعة الثالثة عصراً.
وأوضحت الشركة، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى المنشأة الكبرى، وتتأثر عمليات الفصل بقرى المنشأة الكبرى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى منية جناح بدسوق، وتتأثر بالفصل قرى منية جناح وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الروضة بسيدى سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرى الروضة وتوابعها.
كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى رافع مياه أبو سكين بمركز بالحامول، وتتأثر قرى رافع مياه أبو سكين وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الجزيرة بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرى الجزيرة وبرج مغيزل، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الأبعادية بالحامول، وتتأثر بالفصل قرى الأبعادية وتوابعها.
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