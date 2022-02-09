بتكلفة 35 مليون جنيه.. تسليم المدفن الصحى بـ شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة جنوب سيناء اليوم، الأربعاء، المدفن الصحى الآمن بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 35 مليون جنيه، فى إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.





وأضاف شعراوى أن اللجنة التى تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسلم المدفن الصحى إلى المحافظة بما يضمن تنفيذ بنود كل الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020)، (2020/2021)-(2021/2022)، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.

وقال وزير التنمية المحلية إن المدفن يقع على مساحة 10 أفدنة وهو عبارة عن خلية دفن صحى وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوى على مولدين كبيرين ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إدارى رئيسى، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة جنوب سيناء تشهد إنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 103 ملايين جنيه، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً إنشاء مدفن صحى آمن بمدينة الطور بتكلفة 35 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة 4 محطات للفرز الأولى بمدن الطور – نوبيع – رأس سدر – أبو رديس بتكلفة 15 مليون جنيه، كما سيتم توريد 6 محطات وسيطة متحركة بمدن رأس سدر – الطور – أبورديس – نوبيع – دهب – أبوزنيمة، لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن، وتبلغ تكلفة تلك المحطات 18 مليون جنيه.

وأكد الوزير استمرار متابعة الوزارة لكل مشروعات البنية التحتية الجارى إنشائها بجنوب سيناء، وباقى محافظات الجمهورية وفقاً لبرامج منظومة المخلفات الصلبة حتى يتم الانتهاء منها وفقاً لما هو مخطط للتخلص الآمن من المخلفات ورفع كفاءة الجمع والنقل ليشعر المواطن بوجود تحسن ملحوظ فى تلك الخدمة.