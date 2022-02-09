عاجل- التعليم تعلن تفاصيل نتيجة الصف الرابع الابتدائى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة، إلى أن المدارس بدأت فى إعلان نتيجة الطلاب فى شكل تقديرات على النحو التوالى: "من 85 إلى 100 ممتاز ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا ومن 50 لأقل من 65 جيد وأقل من 50 ضعيف".

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء الإثنين، خطابا رسميا عاجلا إلى جميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، بشأن نتيجة الصفوف الرابع الابتدائى.

وأكدت "التربية والتعليم"، إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى من خلال المدارس فى صورة تقديرات وليس درجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 (الرابط والموعد)

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه التعليمات تأتى تنفيذا لما جاء بالكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2022 والقرار الوزارى رقم 133 لسنة 2021 المنظمين لضوابط اعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى و نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى.