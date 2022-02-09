أنباء عن عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد شهور من الانفصال

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دوت الخليج

أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

بدأت أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في الإنتشار بعدما فجرت الإعلامية نضال الأحمدية أخبار حول انفصال حسام حبيب، في الشهور الماضية ودخول شيرين في حالة نفسية سيئة جعلتها تلجأ لطبيب نفسي، وفقا لتسجيل صوتي بين الاعلامية وشيرين

شيرين تمتنع عن توضيح حقيقة انفصالها بحسام حبيب

بعد انتشار خبر الانفصال بدأت شيرين في طرح بعض الأغنيات منها أغنية “كلها غيرانة”، والتي قالت فيها: “من غير ما يغل ويضربنا في ظهرنا، خلو اللي يغير مننا ييجي ويعمل زيينا، خلوه ييجي في وشنا، ويقول لو له حاجة عندنا. وبلاش بقى شغل قالولنا كلام.. كفاية كلام عننا"، متجاهلة كل تعليقات الجمهور وتساؤلتهم عن انفصالها بحسام حبيب، وربطهم الأغنيتن بحقيقة انفصالها.

شيرين عبد الوهاب تطرح “القماص” بعد إعلانها الإنفصال عن حسام حبيب

وبعدما أصدرت شيرين عبد الوهاب بيانا مؤثرا، تؤكد من خلاله انفصالها عن حسام حبيب، وضمنت أنها أصبحت الحديث الأول والأخير على مواقع التواصل الإجتماعي، طرحت شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة “القماص”، والتي أتت كلماتها: “سيبنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس.. قال بسم النبي حارسه وصاينه، عامل حساس رافع مناخيره لفوق والباقي يولع بالجاز.. ولا عنده عزيز ولا غالي ولا بيعز عزاز، اه سيبنا القماص اللي بيزعل ويشهد ناس.. قال بسم النبي حارسه وصاينه، أصله الحيلة الدلوعة عايز كلمته مسموعة.. وسايقها ألاطة وشغل جنان، نافخ نفسه على ما فيش على راسه مثبت ريش.. وهيجي ده بالتطنيش رهوااان، الكل يجيله انما هو ما يروحش لحد.. يتشال على الراس واتهدي ما عليكي قدي يا ارض، ميقدمش السبت وعايز ياخد الحد..ماشيين بعلاج لأ مش ناقصه والله بجد”.

بعد تصريحها: “لسة بحب حسام حبيب”..شيرين عبد الوهاب تطرح “خاصمت النوم”

وخرجت شيرين عبد الوهاب لتقول في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، أنها لازالت تحب طليقها حسام حبيب، الأمر الذي صدم الجمهور، وأخذ يبحث بشكل أكثر عن شيرين عبد الوهاب، لتؤكد تصريحها بطرح أغنية “خاصمت النوم”، والتي قالت كلماتها: “"بعدك مارتحتش يوم ونسيت وخاصمت النوم.. أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر فيه".