/678315/تعرف-على-موعد-مباراة-توتنهام-ضد-ساوثهامبتون-والقنوات-الناقلة

يلتقي فريق توتنهام بنظيره ساوثهامبتون، اليوم الأربعاء، على"ملعب توتنهام هوتسبير"، وذلك ضمن مجريات لقاء الإياب بـ الجولة الـ 24 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يخوض فريق توتنهام ضد فريق ساوثهامبتون و التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة9.45 مساء عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

فيما يسعي فريق توتنهام حصد الفوز من اجل التقدم خطوة نحو الوصول للمربع الذهبي المؤهل لـدوري أبطال أوروبا بالموسم القادم، فيما يحاول فريق ساوثهامبتون الخروج من أزمة منتصف الجدول والتقدم خطوة للأمام.

أحداث مباراة توتنهام وتشيلسي

انتهت أحداث مباراة تشيلسي وتوتنهام، بنتيجة هدفين دون رد للبلوز، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق البلوز على المباراة، والتي بحث فيها تشيلسي على الفوز ونجح في تحقيقة على توتنهام.

افتتح الدولي المغربي حكيم زياش، من تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة والأربعون من عمر اللقاء، من خلال تسديدة رائعة من حكيم زياش بباطن القدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين سكنت أعلى يمين المرمى.

وأكد البرازيلي تيجو سيلفا بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الخامسة والخمسون، من عمر المباراة، من خلال ركلة حرة لصالح فريق تشيلسي بالقرب من منطقة جزاء توتنام جهة اليسار نفذها ماونت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها تياجو سيلفا برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار هوجو لوريس.

وبهذ الفوز ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 47، في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل توتنهام المركز السابع، برصيد 36 نقطة.