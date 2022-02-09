وزير التعليم العالى والقائم بعمل وزير الصحة يستقبل ممثل صندوق الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، فريدريكا ماير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، بمقر ديوان عام وزارة الصحة.





جاء اللقاء لبحث سبل زيادة التعاون لدعم ملف تنمية الأسرة المصرية، فى إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

استهل الوزير اجتماعه بتوجيه الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على دعمه المستمر لمصر فى ملف تنمية الأسرة، مؤكدا أهمية الارتقاء وتحسين الخصائص السكانية للأسر المصرية، والحد من الزيادة السكانية، فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير ناقش خلال الاجتماع سير العمل بمشروع "تكامل خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذى يهدف إلى توفير كل الخدمات الصحية والوسائل الفعالة والآمنة لتنظيم الأسرة، من خلال القوافل الطبية ووحدات تنظيم الأسرة بالمحافظات، خصوصا فى القرى والمناطق النائية.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير ناقش سير العمل بمشروع "معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية بمصر"، والذى تم تنفيذه بالاتفاق بين دولتى مصر وكندا عام 2020 والمقرر استمراره حتى عام 2025، والذى يهدف إلى رفع الوعى المجتمعى لدى السيدات والرجال بأهمية تنظيم الأسرة، وتقديم كل سبل التسهيلات للمنتفعين للحصول على الخدمات الصحية ووسائل تنظيم الأسرة، لافتا إلى أن المشروع ينفذ بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير بحث مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال الاجتماع سبل تطوير برامج التدريبات المقدمة لأطباء الأسرة بمصر، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، لافتا إلى استمرار تقديم الخدمات التوعوية للمواطنين حول أهمية تنظيم الأسرة.

ومن جانبها، وجهت فريدريكا ماير، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، الشكر للقائم بأعمال وزير الصحة، على جهوده المبذولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، لافتة إلى حرص الصندوق على استمرار تقديم كل سبل الدعم فى ملف تنمية الأسرة المصرية.

حضر الاجتماع الدكتورة ندى نجا، رئيس قسم الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة مها ونيس، أخصائى برامج الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة داليا رشيد، عضو المكتب الفنى لوزير الصحة والمشرف العام على المنح والقروض بالوزارة.