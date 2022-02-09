/678314/موعد-مباراة-الجزيرة-الإماراتي-ضد-مونتيري-المكسيكي-فى-كاس-العالم-للأندية

يدخل فريق الجزيرة الإماراتي مباراته اليوم الأربعاء، ضد نظيرة مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركز الخامس، في كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق مونتيري المكسيكي ضد نظيرة الجزيرة الإماراتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، عبر قنوات SSC7 HD، Abu Dhabi Sport Extra.

أحداث مباراة الجزيرة والهلال

وأكتسح الفريق السعودي نظيره الإمارتي وقدم لاعبوا الهلال مباراة قوية، في غياب تام للاعبي الجزيرة الذي لم يقدموا المستوى المتوقع منهم.

وأفتتح الأهداف الجزيرة الإماراتي في الدقيقة 14 عن طريق عبد الله ديابي، ثم أمطر لاعبي الهلال مرمى شبك الجزيرة بستة أهداف، أفتتحها إيجالو في الدقيقة36.

وسجل كلاً من بيريرا ومحمد كنو وسالم الدوسري وموسى مارجا وأندري كاريلو، باقي أهداف الهلال، الذم قدم مستوى كبير ومميز فيافتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية.

وبتلك النتيجة يضرب الهلال موعداً مع تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم.

تشكيل الهلال لمواجهة الجزيرة

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي آل بليهي – ياسر الشهراني

الوسط: ماتيوس بيريرا – محمد كِنو – جوستافو كويار – سالم الدوسري

الهجوم: أوديون إيجالو – موسى ماريجا

دكة البدلاء: محمد العويس – عبد الله الجدعاني – محمد جحفلي – متعب المفرج – محمد البريك – حمد اليامي – مايكل دي أوليفيرا – أندري كاريو

تشكيلة الجزيرة لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: علي خصيف

الدفاع: محمد ربيعي – محمد العطاس – ميلوش كوسانوفيتش – خليفة الحمادي

الوسط: عبد الله إدريس – عبد الله رمضان – ثولاني سيريرو – عبد الله ديابي – فيكتور سا

الهجوم: أحمد العطاس