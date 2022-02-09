/678313/موعد-مباراة-الهلال-السعودي-ضد-تشيلسي-الإنجليزي-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق الهلال السعودي ضد نظيرة تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق الهلال السعودي ضد فريق تشيلسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، عبر قنوات SSC7 HD، Abu Dhabi Sport Extra.

حقق الهلال السعودي فوز عريض على نظيره الجزيرة الإمارتي، بنتيجة 6/1، ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وأكتسح الفريق السعودي نظيره الإمارتي وقدم لاعبوا الهلال مباراة قوية، في غياب تام للاعبي الجزيرة الذي لم يقدموا المستوى المتوقع منهم.

وأفتتح الأهداف الجزيرة الإماراتي في الدقيقة 14 عن طريق عبد الله ديابي، ثم أمطر لاعبي الهلال مرمى شبك الجزيرة بستة أهداف، أفتتحها إيجالو في الدقيقة36.

وسجل كلاً من بيريرا ومحمد كنو وسالم الدوسري وموسى مارجا وأندري كاريلو، باقي أهداف الهلال، الذم قدم مستوى كبير ومميز فيافتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية.

وبتلك النتيجة يضرب الهلال موعداً مع تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم.

تشكيل الهلال لمواجهة الجزيرة

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي آل بليهي – ياسر الشهراني

الوسط: ماتيوس بيريرا – محمد كِنو – جوستافو كويار – سالم الدوسري

الهجوم: أوديون إيجالو – موسى ماريجا

دكة البدلاء: محمد العويس – عبد الله الجدعاني – محمد جحفلي – متعب المفرج – محمد البريك – حمد اليامي – مايكل دي أوليفيرا – أندري كاريو