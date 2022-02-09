موجز دوت الخليج: زيادة وفيات كورونا.. وأماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل 2194 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 60 حالة جديدة. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: أسعار الذهب اليوم فى مصر نقيب المهندسين لـ مساء dmc: إضافة 5000 كيلو متر للشبكة القومية للطرق انتصار جديد لـ الخارجية.. حصول عميدة صيدلة الأزهر على منصب رفيع فى إفريقيا عاجل.. الصحة تعلن زيادة وفيات كورونا خلال 24 ساعة التموين: صرف 40% من سلع فبراير لأصحاب البطاقات تمتد لـ القاهرة ليلا.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم (صورة) الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر وتعلن درجات الحرارة نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا قد تتحول إلى مشادة طويلة تستهلك الغرب كورونا يواصل الفتك بـ البرازيل.. حصيلة إصابات صادمة خلال يوم انفجار فى مبنى بأحد شوارع أبو ظبى (فيديو) استشهاد جندى وإصابة 5 آخرين فى هجوم إسرائيلى بالصواريخ على دمشق بريطانيا تواصل تسجيل الأرقام المفزعة لـ إصابات كورونا رقم مفزع.. جونز هوبكينز تعلن حصيلة إصابات كورونا حول العالم كاس إيطاليا.. نتيجة مباراة إنتر ميلان وروما كأس فرنسا.. أهم اللقطات فى مباراة موناكو وإميان (فيديو) موعد مباراة تشيلسى والهلال السعودى فى مونديال الأندية الننى يكشف سبب رفضه تسديد ضربات الجزاء فى أمم إفريقيا أفراح القبة تعود إلى المسرح العائم.. فى هذا الموعد وفاة والدة المطرب والملحن عمرو مصطفى.. موعد العزاء (صورة) تفوق على تاتينيك.. إيرادات مذهلة لـ Spider-Man No Way Home حول العالم موعد حفل الفلانتين لـ على الحجار فى الأوبرا (صورة) إطفاء حريق هائل نشب فى مطعم بـ المعادى مصرع شخص دهسه قطار منوف فى شبين الكوم حملت سفاحا من زميلها فقتلت رضيعتها وألقتها من شباك الحمام!

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