التموين: صرف 40% من سلع فبراير لأصحاب البطاقات

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إنه تم صرف ما يقرب من 40% من مقررات شهر فبراير الحالى حتى الآن، لافتة إلى أنه يتم مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع واللحوم والدواجن لطرحها أولا بأول للمواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بتخفيضات من 15 إلى 20%.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.