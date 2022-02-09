تمتد لـ القاهرة ليلا.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وعلى محافظات جنوب الوجه البحرى، مساء اليوم، يصحبها نشاط للرياح.

ولفتت إلى أن هناك فرصا لـ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح على معظم الأنحاء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع عودة الأجواء الباردة على شمال البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث تنخفض درجات الحرارة من السواحل الغربية إلى شمال الصعيد ومزيد من الانخفاض يؤثر على كافة الأنحاء يوم الخميس.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة نهارا و10 ليلا، كما تتكاثر السحب المتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، بحيث تكون خفيفة إلى متوسطة تمتد مساء إلى القاهرة تكون خفيفة الشدة، كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدى إلى ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط لتصل إلى 5 أمتار.