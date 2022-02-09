/678309/مرثا-محروس-معربة-عن-سعادتها-بولس-فهمي-أول-قبطي-يتولي-منصب-رئيسا-في-أعلي-هيئة-قضائية-في-مصر

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأعربت عن سعادتها بتعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية باعتباره أول قبطي يتولي منصب رئيسا في أعلي هيئة قضائية في مصر.

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وقالت محروس في بيان لها أن ملامح الجمهورية المصرية الجديدة أصبحت تكتمل بمجهودات الدولة النشطة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعام ٢٠٣٠ التي ترتكز علي المساواه والمواطنة وقرار سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المستشار بولس فهمي يعزز من مفهوم المواطنة والتعايش.

مرثا محروس معربة عن سعادتها: بولس فهمي أول قبطي يتولي منصب رئيسا في أعلي هيئة قضائية في مصر

وأوضحت النائبة البرلمانية; أن الدولة وفت بعهدها بتحقيق استراتيجية حقوق الإنسان عن طريق سياسة التمكين في الدولة موضحة أن الأمر لا يقتصر فقط علي تعيين أول قبطي بل يتسع ويشمل حقوق المرأة المصرية التي تم إطلاق استراتيجية خاصة لها مع المجلس القومي للمرأة لتعزيز دورها في المجتمع مرورا بأخواتنا من ذوي الهمم والسعي لحقوقهم في كافة المجالات.

وأضافت موضحة أن تلك الخطوة تعتبر خطوة تاريخية حاسمة تذكر لمصر وتابعت محروس مصر الان تعلي من حقوق الإنسان المدنية والسياسية وترسخ مفهوم المواطنة لدي المواطنين فعليا وتحقق مبدأ التكافؤ في الفرص الذي بالطبع سينتج عنه الاستقرار الاجتماعي