/678308/إيرين-سعيد-قانون-المجلس-الصحي-يهدف-إلى-تنظيم-مجالات-الصحة-ورفع-مستوى-الأطباء-العلمي

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الفترة الماضية عبر مستوى العالم شهدت اهتمام كبير بالقطاع الصحي حيث تغيرت النظرة إليه واصبحت شاملة عبر تسليحه بالعلم والتدريب من أجل تجاوز هذه المرحلة .

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز مشيرة إلى اهمية قانون المجلس الصحي المصري، حيث يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

فكرة المجلس الصحي المصري

ونوهت ان فكرة المجلس الصحي المصري تهدف إلى تقديم خدمة التدريب للفريق الصحي، وتخقيق المساواة في تدريبيهم والشهدات المقدمة لهم.

إيرين سعيد: قانون المجلس الصحي يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة ورفع مستوى الأطباء العلمي

وأكملت سعيد أن القانون يختص بوضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، مشيرة إلى انه سيكون هناك إعادة تقييم للفرق الطبية مما سيرفع قيمتهم العلمية الامر الذي يعود على المواطن المصري بالنفع في النهاية.