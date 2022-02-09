/678307/رشا-فايز-البرلمان-رفض-قانون-التعليم-لتنافيه-مع-فكر-الاصلاح-وتعارضه-مع-الدستور

قالت النائبة رشا فايز عضو لجنة التعليم والبحث العلمي ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان مضمون مشروع قانون الذي تقدمت به الحكومة بشان فرض غرامة على ولي امر الطالب حال غيابة عن المدارس من500 جنيه إلى 1000 جنيه، بالاضافة إلى الحرمان من الخدمات الحكومية، تم رفضه من قبل لجنة التعليم ثم بعد ذلك تم رفضه امس بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.

دوت الخليج وتابعت فايز خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اكسترا نيوز أننا كنا نتصور أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يقدم رؤية لحل الخلل الموجود بالعملية التعليمة، ولكن تفاجئنا بمشروع القانون تخلى عن فكرة الاصلاح وتنافى مع الدستور وتوفير حياة كريمة لكل مصر. رشا فايز: البرلمان رفض قانون التعليم لتنافيه مع فكر الاصلاح وتعارضه مع الدستور وأكملت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ان مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي رفضه البرلمان اليوم تغافل عن المحاور الرئيسية بالعملية التعليمية من مواجهة العجز في الممعلمين وتوفير أماكن مناسبة لهم توفر لهم الاستقبال والادراك الجيد. وتابعت نائبة التنسيقية ان فكرة التويغ من التعليم والمدارس ليست مقتصرة على مصر فقط، بل تتواجد بكافة المجتمعات كما ا،ها مرتبطة بمثلث الفقر المتمثل في الجهل والامية.

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