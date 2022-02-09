/678303/الدفاع-المدني-بأبو-ظبي-ينجح-في-السيطرة-على-انفجار-كبير-في-العاصمة-الإماراتية

نجحت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني، في السيطرة على حريق ناتج عن انفجار أسطوانة غاز، في بناية بشارع حمدان في مدينة أبوظبي.

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و قامت الفرق المختصة بإخماد الحريق وإخلاء البناية احترازيا والسيطرة على الموقف، حيث قالت هيئة فرق الانقاذ ان عملية التبريد جارية والآن حيث يتم حصر الأضرار الناتجة عن الحريق.

كما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الهيئة أنه تم وروج بلاغ لغرفة العمليات بتمام الساعة 12:09 فجرا عن وجود حريق في بناية بشارع حمدان وانتقلت على الفور فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتمت السيطرة على الحريق، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

الدفاع المدني بأبو ظبي ينجح في السيطرة على انفجار كبير في العاصمة الإماراتية

هيئة الرق ايضا أكدت الهيئة بأن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.