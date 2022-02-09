انتصار جديد لـ الخارجية.. حصول عميدة صيدلة الأزهر على منصب رفيع فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - نجحت جهود وزارة الخارجية فى تأمين حصول الدكتورة أمانى عبدالله الشريف، عميد كلية الصيدلة، بنات، بجامعة الأزهر، على منصب نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا، أخذا فى الاعتبار إمكانياتها العلمية، والأكاديمية، وخبرتها الكبيرة فى موضوعات التعليم العالى بالقارة الإفريقية، فضلاً عن كونها المنسق الإقليمى لمقر دول شمال إفريقيا لاتحاد الجامعات الإفريقية، والذى تستضيفه مصر.





يأتى هذا، فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الخارجية لدعم المرشحين المصريين فى جميع المحافل الدولية والإفريقية. وقالت الخارجية فى بيان لها: "قام قطاع المنظمات والتجمعات الإفريقية، بالتنسيق مع السفارة المصرية فى أديس أبابا، وكافة سفاراتنا فى إفريقيا، بالتحرك لتأمين التأييد اللازم من قبل مختلف الدول أعضاء الاتحاد الإفريقى للمرشحة المصرية للحصول على المنصب، ما أمَّن حصولها على 42 صوتًا من أصل 51 صوت خلال الانتخابات التى تم إجراؤها ضمن أعمال الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقى خلال الشهر الجارى". وتعد جامعة عموم إفريقيا مؤسسة أكاديمية قارية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير البرامج للدراسات العليا ولمراكز الأبحاث ضمن جامعات مختارة في مختلف أنحاء إفريقيا. وتهدف جامعة عموم إفريقيا إلى بناء مهارات عالية المستوى، ما يسمح لخريجيها بأن يصبحوا قادة فاعلين فى عديد من المجالات ذات الأهمية الحيوية لمستقبل إفريقيا.

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