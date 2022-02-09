/678299/محمد-النني-لـ-ميدو-كنت-نموزج-لينا-في-الأحتراف

تحدث محمد النني لاعب أرسنال ومنتخب مصر، بعد عودته من بطولة كأس أمم أفريقيا التي أقيمت في الكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال النني في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الريمونتادا" على قناة المحور: "لا أستمع لأي إنتقادات ولا أعرف عنها أي شئ، أسمع عنها من أصدقائي".

وأكمل: "الانتقادات لا تؤثر عليا بل أعتبرها دافعا لكي أظهر للجميع كيف أعمل للتحسن، في مباريات كأس الأمم تطورت من كل مباراة للمباراة التي بعدها".

ووجه حديثه لميدو وقال له: "كنت نموذج لينا في الاحتراف، و أدتنا عزيمة إننا نحترف في أندية كبيرة".

وزاد: "صحفي وأنا في المقاولون العرب سألني نفسك في إيه قولتله نفسي ألعب في برشلونة، قام سابني ومشي".

وأشار: "في مباراة كانت ضد ناشئي الأهلي لمواليد 1989 في بلدية المحلة، علمني والدي حركة العجلة وحركة زيدان".

واردف: " كنت مواليد 1992 ووالدي أشركني لمدة 10 دقائق وقال لي إن أؤدي تلك الحركات في المباراة، وهو ما فعلته وقرر الأهلي ضمي بعدها مباشرة".

أحمد فتوح يكشف كواليس علاقة لاعبي الأهلي والزمالك في المنتخب

كشف أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للمنتخب، ونادي الزمالك، عن كواليس منتخب مصر، وسط لاعبي الأهلي والزمالك، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتواجد أحمد أبو الفتوح مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "ما يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، يومياً في العاشرة مساء.

خروج محمد شريف أمام الكاميرون، في لقاء منتخب مصر بنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021، ودخول زيزو، على الرغم من خول شريف المباارة ولم يشارك إلا في 8 دقائق.

وقال: "لاعبي الأهلي بيحبو لاعبو الزمالك والعكس، ومفيش أي مشاحنات بين الطرفين".

وأردف: "كل يوم في المعسكر بالبطولة، كان لكل لاعب ضربتين جزاء في التدريب".

محمد أبو جبل: لما وقع محمد الشناوي أمام كوت ديفوار كنت فرحان

كشف محمد أبو جبل عن رد فعله أثناء سقوط محمد الشناوي، في مباراة كوت ديفوار، بدور الثمن النهائي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وظهر محمد أبو جبل بقوة في البطولة، بعد تصديه 4 ركلات ترجيح في البطولة، وتصدي ركلة جزاء في بداية مباراة النهائي من ساديو مانى، وجاء معظم تصديه للركلات وهو يمتلك قزازة مياة.

وجاءت تصريحات محمد أبو جبل ، في حضورة ببرنامج "الحكاية" ، مع الإعلامي عمرو آديب، المذاع يومياً على قناة إم بي سي مصر، في العاشرة مساء.

محمد أبو جبل

وقال: "عند سقوط محمد الشناوي، في مباراة كوت ديفوار في الدور الـ 16، قلت في نفسي متقمش ياشناوي".

وأضاف: "وقفت على طول ولبست الجوانتي، وكنت جاهز للمشاركة بكل شغف في المباراة".