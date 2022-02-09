/678297/السيرة-الذاتية-للمستشار-بولس-فهمي-رئيس-المحكمة-الدستورية-العليا-الجديد

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي،باصدار قرارًا جمهوريًا حمل رقم 51 لسنة 2022 بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر بولس رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، اعتبارًا من غدًا التاسع من فبراير عام 2022.

دوت الخليج

حصل المستشار بولس فهمي، على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة سنة 1977-بتقدير جيد جدًا، ثم على على دبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية في الإدارة القضائية سنة 1994. والتحق المستشار بولس فهمي، بالعمل في النيابة العامة بدرجة معاون عام 1978، ثم تدرج في المناصب حتى درجة محام عام بالنيابةاستئاف الإسكندرية للأموال العامة عام 1995، ثم مستشار بمحكمة الاستئناف عضوًا بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا عام 1997، ثم محام عام أول بالنيابة العامة(نيابة الاموال العامة العليا) عام 1999، أعقبها عمله رئيس بمحاكم الاستئناف (وكيل أول التفتيش القضائى بالنيابة العامة)، حتى التحق بالمحكمة الدستورية العليا نائبًا لرئيس المحكمة عام 2010.

السيرة الذاتية للمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد

وتضمنت المناصب التي شغلها المستشار بولس فهمي، عمله وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة، ووكيل أول التفتيش القضائي، والمستشار الفني لوزير العدل، ومساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية، ورئيس محكمتى جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين، بالإضافة إلى الإشراف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا.

وشارك المستشار بولس فهمي كعضو بالوفد المصري المشارك فى الأعمال التحضيرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا مؤتمرات الدول الأطراف المتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية سنة 2002، ورئيس وفد وزارة العدل المشارك فى مؤتمر الدول الفرانكوفونية لمكافحة جرائم غسل الأموال سنة 2007، ورئيس الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2009 .

أبحاث ومؤلفات للمستشار بولس فهمي

يذكر أن المستشار بولس فهمي، له العديد من الأبحاث والمؤلفات المنشورة؛ لاسيما الأبحاث التخصصية خلال السنوات من 1995حتي 2010 فى موضوعات القانون الجنائى بقسميه العام والخاص، فضلًا عن إعداده كتاب "جرائم العدوان على المال العام فى التشريع المصري"، والذى تقرره النيابة العامة على من يلتحق بها ضمن مجموعة الكتب الأساسية التى يتعين على عضو النيابة العامة دراستها.