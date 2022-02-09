نشرة أخبار الفن: باسم سمرة يعتذر لتركي آل الشيخ.. وفاة والدة الملحن عمرو مصطفى.. وهذا موعد عودة شهيرة للتمثيل

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شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليجخلال السطور التالية.

ياسمين عبد العزيز تكشف حقيقة خضوعها لعمليات تجميل

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على الرد الجدل الذي أثارته في الأيام القليلة الماضية، بسبب ظهورها بملامح متغيرة من وجه وشفاه منتفخة دون توضيح سبب ذلك، مما جعل التساؤلات تدور حولها.

وشاركت ياسمين عبد العزيز الجمهور فيديو جديد عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت به بملامحها الحقيقة، التي اعتاد الجمهور على رؤيتها به، لتوضح من خلاله أن ملامحها المتغيرة كانت بسبب استخدامها لإحدى فلاتر الانستجرام.

وفاة والدة الملحن عمرو مصطفى وشقيق مروان يونس

وشهدت الساحة الفنية اليوم، رحيل كلا من شقيق الفنان مروان يونس، الذي كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «إنا لله وانا اليه راجعون توفى الى رحمة الله اخى الكبير امجد محمد يونس برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

في حين أعلن الملحن أمير طعيمة عن وافاة والدة زميلة الملحن عمرو مصطفى، فكتب عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: ««خالص التعازي لصديقي عمرو مصطفى، في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته و انا لله و انا اليه راجعون».

باسم سمرة يعتذر لتركي آل الشيخ

اعتذر باسم سمرة من تركي آل الشيخ رسميا، على الهواء من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما يحدث في مصر»، فقال: رد فعلي في القضية المثارة بشأن محمد صبحي كان غير لبق وأعتذر عنه ومن المستحيل أهاجم معالي المستشار تركي آل الشيخ، لأن ما فعله المستشار تركي آل الشيخ في المملكة السعودية شيء نفخر به ولم نكن نحلم به.

وتابع: تركي آل الشيخ أفاد الوطن العربي كله، مقدرش أهاجمه وله كل الاحترام، وبعتذرله عن اللي حصل وعن تأخري في التوضيح، وأنا بعيد شوية عن التواصل الاجتماعي ومش شاطر فيها وابن أختي هو اللي بيدير لي الصفحة، وبأكد أن علاقة الفنانين المصريين بالسعوديين وطيدة واحنا وطن واحد.

شهيرة تعود للتمثيل بعد انتهاء أزمة كورنا

أعلنت الفنانة القديرة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، عودتها للتمثيل مرة أخرى، مؤكدة أنه سبب اعتزالها خلال الفترة الماضية هو مرض زوجها، فقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة": "ليس لدي مشكلة من العودة للتمثيل خلال الفترة المقبلة"، مؤكدة على تلقيها عدد من العروض للعودة مجددًا للتمثيل، لكن مرض زوجها الفنان محمود ياسين منعها من ذلك.

وتابعت شهيرة: "رفضت عروض في الفترة الأخيرة، بسبب جائحة كورونا، لكن ليس لدي أي مانع من خوض تجربة التمثيل من جديد، ولكن مع إنتهاء جائحة كورونا".