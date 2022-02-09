محافظ المنيا يؤكد ضرورة التصدى بكل قوة وحزم لظاهرة التعدى على أملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد أسامة القاضى محافظ المنيا، ضرورة التصدى بكل قوة وحزم لظاهرة التعدى بكافة أشكالها والقضاء على أى أعمال بناء مخالف فى المهد، ومنع تعدى أى مواطن على ممتلكات للدولة، موجها بإزالة أى مخالفات على أراضى أملاك الدولة.





وفى هذا الإطار، كلف محافظ المنيا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإزالة تعد على مدخل أحد الشوارع الجانبية بحى شمال المدينة هو شارع "عدلى يكن" أمام المقر الرئيسى لهيئة الإسعاف. وكان المحافظ قد لاحظ ، أثناء جولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المقر الرئيسى لهيئة الإسعاف، وجود تعد من أحد المواطنين على مدخل الشارع، ما أدى لإغلاق الشارع وعرقلة دخول السيارات. من جانبها، نفذت الوحدة المحلية على الفور أعمال الإزالة للتعدى على الشارع وتم رفع الإشغالات وفتح الشارع أمام المواطنين.

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