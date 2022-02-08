/678292/من-الإهانة-إلى-الاعتذار-كيف-تحول-خلاف-باسم-سمرة-وتركي-آل-الشيخ

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، خلاق قوي بين الفنان المصري باسم سمرة، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، نشبت بسبب الفنان الكبير محمد صبحي.

دوت الخليج ​​​​​​يرصد تفاصيل خلاف باسم سمرة وتركي آل الشيخ وكيف تحول ذلك إلى الاعتذار

بداية أزمة باسم سمرة مع تركي آل الشيخ

بدأت أزمة باسم سمرة مع تركي آل الشيخ، من خلال منشور كتبه الأول، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يدعم به الفنان محمد صبحي، إثر أزمته مع آل الشيخ، بسبب تصريحه: «رفضت عرض مسرحيتي بموسم الرياض مقابل الملايين».

إهانة باسم سمرة لتركي آل الشيخ

وكتب باسم سمرة في منشورة، موجها إهانة عنيفة لتركي آل الشيخ: « بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله علي قفاه، ولكل أصدقائي المَعلمين أنتوا عارفين هتعملوا ايه المعني في بطن الشاعر».

تركي آل الشيخ يرد على باسم سمرة بحذف الدعاية الخاصة لمسلسله

وجاء رد تركي آل الشيخ على باسم سمرة بساعات قليلة، إذ قامت منصة شاهد الإلكترونية، بحذف الدعاية الخاصة بمسلسله الجديد «منورة بأهلها»، قبل ساعات قليلة من عرضه، وهو ما أجبر الفنان باسم سمرة على للإعتذار.

باسم سمرة يعتذر لتركي آل الشيخ

وفي اليوم التالي من وقت حذف الدعاية الخاصة بمسلسل «منورة بأهلها» من منصة شاهد، وجه الفنان باسم سمرة اعتذار لتركي آل الشيخ بطريقة غير مباشرة، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: معذرة عن عدم اللباقة في صياغة البوست الداعم للفنان القدير محمد صبحي، وهذا نابع من حبي وغيرتي على الفن العربي، وكل الحب لجمهوري في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية شعبا وحكومة.

باسم سمرة يعتذر بشكل رسمي لتركي آل الشيخ: مقدرش أهاجمه

واعتذر باسم سمرة من تركي آل الشيخ رسميا، على الهواء من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ما يحدث في مصر»، فقال: رد فعلي في القضية المثارة بشأن محمد صبحي كان غير لبق وأعتذر عنه ومن المستحيل أهاجم معالي المستشار تركي آل الشيخ، لأن ما فعله المستشار تركي آل الشيخ في المملكة السعودية شيء نفخر به ولم نكن نحلم به.

وتابع: تركي آل الشيخ أفاد الوطن العربي كله، مقدرش أهاجمه وله كل الاحترام، وبعتذرله عن اللي حصل وعن تأخري في التوضيح، وأنا بعيد شوية عن التواصل الاجتماعي ومش شاطر فيها وابن أختي هو اللي بيدير لي الصفحة، وبأكد أن علاقة الفنانين المصريين بالسعوديين وطيدة واحنا وطن واحد.