/678290/مقدرش-على-إهانته-باسم-سمرة-يعتذر-لـ-تركي-آل-الشيخ

كشف الفنان باسم سمرة عن سبب مهاجمته لرئيس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي أل الشيخ، بالفاظ غير لائقة ردًا على هجومه الشديد للفنان الكبير محمد صبحي.

دوت الخليجيرصد أعتزار الفنان باسم سمرة خلال مداخلة هاتفية مع الأعلامي شريف عامر

وصرح باسم سمرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث فى مصر” على قناة إم بي سي مصر: قاىلا: «أنا مقدرش اتكلم وحش على “ابو ناصر”، لانه شخصية أعطي الفن حقه، وقام بتكريم العديد من الفنانين، وأنا بعطي كل الأحترام والتقدير، وبوجه أعتزار رسمي له».

وأضاف سمرة: “«أنا مش بعرف أتعامل مع صفحات الأنترنت، ومخلي أبن أختي يدير صفحاتي على الأنترنت، وأنا بعتذر جدًا عن السوء التفاهم الذي حدث».

باسم سمرة يدعم محمد صبحي

وكان قد حرص باسم سمرة على دعم الفنان الكبير محمد صبحي في أزمته الأخيرة مع المستشار تركي آل شيخ، موجهًا رسالة قاسية للاخير، فنشر سمرة صورة محمد صبحي عبر حسابه الرسمي “فيسبوك”، وعلق عليها: "بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي ، ولكل أصدقائي المُحبين اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله علي قفاه".

وأضاف: "ولكل أصدقائي المَعلمين أنتوا عارفين هتعملوا ايه المعني في بطن الشاعر".

أثار الفنان باسم سمرة حالة من الجدل بسبب دعمه للفنان محمد صبحي الذي أدي إلى مسح جميع إعلانات فيلمه الذي من كان من المقرر عرضه على منصة شاهد vip، قبل ساعات من تلك الواقعة، ليخرج باسم سمرة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بيعتذر عن هذا المنشور، فنشر صورة مع علم مصر معلقًا: ”معذرة عن عدم اللباقة في صياغة البوست الداعم للفنان القدير محمد صبحي، وهذا نابع من حبي وغيرتي على الفن العربي، وكل الحب لجمهوري في الوطن العربي والمملكة العربية السعودية شعبا وحكومة”.

باسم سمرة يدعم منى زكي

من جانبه، حرص الفنان المصري باسم سمرة على دعم النجمة منى زكي في أزمتها الأخيرة بسبب فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي تعرض لحملة هجوم واسعة، مشيرًا إلى أن هذا الهجوم يعد هجومًا على الفن بأكمله.

وقال باسم سمرة خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي: "حبيبتي منى زكي الدعم كله.. الهجمة دي مش ضد منى إنما ضد الفن كله، اصحوا".

باسم سمرة في منورة بأهلها

وانتهي سمرة تصوير مسلسل “منورة بأهلها” حيث كان المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع خلال الايام الحالية، ولكن تم حذفه بعد أزمته الأخيرة مع تركي أل الشيخ.

ويجسد سمرة خلال أحداث المسلسل الجديد شخصية “عادل” الذي يعمل مصمم أزياء تواجهه العديد من المواقف الصعبة.

مسلسل «منورة بأهلها» تدور أحداثه في 10 حلقات، وتدوراحداثه في إطار إنساني اجتماعي يتناول العديد من المشكلات المختلفة التي تواجهها الأسرة المصرية من خلال يومياتها وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته: ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبوالحسن، محمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصرالله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".