/678284/حسام-المندوه-رفض-البرلمان-وضع-عقوبات-على-ولي-أمر-الطالب-بسبب-الغياب-جاء-في-صالححح-العملية-التعليمية
علق النائب حسام المندوه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح وضع عقوبة على ولس أمر الطالب حال عدم الغياب بدون عذر قائلا:" ان البرلمان رفض هذا الامر لانه ليس في صالح العملية التعليمية".
جاء ذلك خلال حديثه ببرنامج كلمة اخيرة تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة اون، منوها ان سبب الغياب قد يختلف من طفل لأخر، حيث ان سبب الغياب قد يكون مقنع، وهو ما سيمثل أزمة كبيرة عند تطبيق العقوبة.
حسام المندوه: رفض البرلمان وضع عقوبات على ولي أمر الطالب بسبب الغياب جاء في صالححح العملية التعليمية
وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان النائب حسانم المندوه، لجنة التعليم بالبرلمان ناقشت تقرير القانون المقترح من الحكومة وتم رفضة وابداء أفكار بديلة ، كخلق مدارس جاذبة للطلاب من كل النواحي.
وأشار النائب حسام المندوه، إلى أن وجود غرامة تتراوح من 500 جينه وتصل إلى 1000 جنيه على والي الأمر حال غياب ابنه بالاضافة إلى الحرمان من الخدمات الحكومية، امر خاطيء ونتائجه عكسية، متسائلا:" هل يذهب الطالب للمدرسة ويجد التعليم المناسب بشأن معلمين مؤهلين ومكان مناسب".
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