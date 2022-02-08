الصحة: انخفاض مدة احتياج مرضى كورونا للإقامة بالمستشفيات خلال الموجة الخامسة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، والالتزام بأحدث بروتوكولات العلاج في كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية وفقاً للتحديثات الأخيرة، حرصاً على صحة وسلامة المريض المصري.

ولفت إلى انخفاض مدة احتياج مرضى فيروس كورونا للإقامة بالمستشفيات خلال الموجة الخامسة من الجائحة، مقارنة بالموجات السابقة، فضلاً عن انخفاض نسب دخول المرضى للرعايات المركزة ومدة البقاء بها.

يذكر أنه يتم المرور الدوري على المستشفيات في كافة المحافظات لمتابعة مستوى الأداء الخاص بالفرق الطبية، ومتابعة تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا.

وكان أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن أكثر من 70%؜ من إصابات كورونا الحالية بالمتحور أوميكرون وهو ما يفسر سرعة انتشاره.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أن هناك توريدات مستمرة للقاحات كورونا من 8 أنواع من اللقاحات المعتمدة وتابع: سنستقبل دفعات متنوعة من اللقاحات خلال الفترة المقبلة منها فايزر واسترازينكا وغيرها من اللقاحات.

أضاف الدكتور حسام عبدالغفار: نحرص على توفير أكبر عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين للحد من انتشار الفيروس، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة المصرية في التصدي للجائحة.