/678283/بعد-غياب-طويل-شهيرة-تعلن-عودتها-للتمثيل-في-هذا-الموعد

أعلنت الفنانة القديرة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، عودتها للتمثيل مرة أخرى، مؤكدة أنه سبب اعتزالها خلال الفترة الماضية هو مرض زوجها.

دوت الخليجيرصد عودة الفنانة شهيرة للتمثيل مرة أخرى بعد طول غياب

فقالت شهيرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة": "ليس لدي مشكلة من العودة للتمثيل خلال الفترة المقبلة"، مؤكدة على تلقيها عدد من العروض للعودة مجددًا للتمثيل، لكن مرض زوجها الفنان محمود ياسين منعها من ذلك.

وتابعت شهيرة: "رفضت عروض في الفترة الأخيرة، بسبب جائحة كورونا، لكن ليس لدي أي مانع من خوض تجربة التمثيل من جديد، ولكن مع إنتهاء جائحة كورونا".

تعليق شهيرة على رحيل المخرج أحمد يحيى

هذا وأعربت الفنانة القديرة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، عن صدمتها من نبأ وفاة المخرج الكبير أحمد يحيى، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 78 عاما.

وكتبت شهيرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «وفاة المخرج الكبير أحمد يحيى صدمة كبيرة ليا، كم كان جميلًا حنونًا، رقيقا صاحب واجب وصاحب قلب طيب، يأتي فضلًا عن أنه مخرج كبير له بصماته، التي لا تنسي في السينما المصرية، وكان ذو حس فني عالي، كل لقطاته تتدفق منها الإحساس والوعي بما يقدمه».

شهيرة تبعث برسالة للراحل محمود ياسين مع أحمد يحيى

وتابعت شهيرة حديثها، عن المخرج الراحل، قاىلة: «رحمة الله عليك يا صديقي الغالي، اذهب في سلام وأمان، يرزقك ربي بالعفو والمغفرة وجنات النعيم، سلم على حبيبك محمود، تعازي لزوجته وكل أسرته الكريمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

رحيل المخرج أحمد يحيى

الجدير بالذكر أنه جاء نبأ وفاة المخرج اد أحمد يحيى، عبر صفحة شقيقه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فكتب: «انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الدعاء له بالمغفرة والرحمة..الدفن بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي اليوم».

وكان قد تعرض يحيى لوعكة صحية تم على أثرها نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية حيث أصيب وقتها بضيق شديد فى التنفس أدى إلى اختناق وإغماء