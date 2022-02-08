/678279/محمد-هاني-لم-ينتهي-الوقت-بعد-في-كأس-العالم-للأندية

أكد محمد هاني، مدافع النادي الأهلي، إن التوفيق لم يكن حليفًا لنا خلال مباراة بالميراس البرازيلي التي أقيمت مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية في الإمارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح هاني أن اللاعبين كانوا رجالًا وقدموا كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة والغيابات العديدة.

وأشار إلى أنها طبيعة كرة القدم، وأن بالميراس منافس قوي ونجح في استغلال الفرص التي لاحت له، وأن الفريق سوف يقاتل من أجل الفوز بالميدالية البرونزية.

وخسر الفريق أمام بالميراس بهدفين دون مقابل في نصف نهائي كأس العالم للأندية على ملعب آل نهيان بأبو ظبي.

ثنائي الأهلي بعد مباراة بالميراس

خضع ثنائي الأهلي، وليد سليمان، وعمرو السولية، لاختبار كشف ‏المنشطات فور انتهاء مباراة الأهلي وبالميراس التي أقيمت مساء اليوم على ملعب آل نهيان بأبو ظبي، ‏في نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

وشارك وعمرو السولية في مباراة الأهلي اليوم أمام بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بشكل أساسي في المباارة، بعد خوضة بيومين فقط مع منتخب بلاده في نهائي كأس أم إفريقيا.

وليد سليمان أمام بالميراس

وشارك وليد سليمان مع النادي الأهلي أمام بالميراس، في الدقيقة الـ 73، بخروج طاهر محمد طاهر، في الخط الهجومي للفريق، والذي ظهر الربع ساعة الأخيرة بشكل ملفت للأنظار مما جعل مراقبي المباراة يسلطون الضوء عليه وخضوعة لكشف المنشطات.

سقط النادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد.

يواصل النادي الأهلي المنافسة على مركز في بطولة كأس العالم للأندية، بعد السقوط أمام بالميراس بنصف نهائي مونديال الأندية، والتي تأتي المنافسة على المركز الثالث في البطولة.

موعد نباراة الأهلي على المركز الثالث بكأس العالم

يلتقي النادي الأهلي السبت المقبل مع الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي، في لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النادي الأهلي مع الخاسر من تشلسي والهلال، السبت المقبل في الساعة الثالثة مساء، على ستاد آل نهيان.