/678278/أول-ظهور-لميرهان-حسين-بعد-تعافيها-من-فيروس-كورونا

حضرت الفنانة ميرهان حسين العرض الخاص لفيلم “معالي ماما” داخل إحدى السينمات الشهيرة بالتجمع الخامس، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد ظهور ميرهان حسين بالعرض الخاص من فيلم “معالي ماما”

وشاركت ميرهان حسين أثناء العرض الخاص للفيلم، من تنظم الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد، لحضور أبطال وعدد من الفنانين والإعلاميين والنقّاد، بشأن العرض الذي شاهدوه الجمهور خلال دقائق.

وفي وقت سابق، أعلنت الفنانة ميريهان حسين، آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، موجهة الشكر لكل جمهورها ومتابعيها وأصدقائها.

حالة الفنانة ميرهان حسين بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”

وقالت ميرهان حسين عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وذلك خلال خاصية “أستوري”:”أنا الحمد الله بقيت أحسن بكتير وقربت تعافى تمامًا إن شاء الله”.

وقامت ميرهان بشكر كل من قام بالتواصل معها للإطمئنان على صحتها، قائلة: ”عايزة أشكر كل اللي سأل عليا وكل اللي دعالي وكل اللي بعتلي هدية وكل اللي وصلي حب دفالي قلبي والله شكرًا بجد من كل قلبي ماكنتش أعرف أن في ناس كتير بتحبني كدا حسستوني أني محبوبة أوي وشاغلة بالكم وخايفين عليا”.

وتابعت: كل يوم أصحى على هدايا جميلة وعلى دعوات بالشفاء دعتولي بيها من قلوبكم على رسايل ومكالمات بيتطمنوا عليا.. كل كام ساعة ناس تبتعتلي ورد وناس تبعتلي شكولايته وناس تبعتلي أدوية.. وناس تقولي إحنا جنبك لو احتاجتي أي حاجة تكون عندك، شكرًا بجد على الحب دة أنا مش عايزة غيره.

وأضافت: الحمد الله الحب والإحساس نعمة يارب كل حد فرحلي قلبي ربنا يفرح قلبه ويقدرني أكون أد حبكم اللي أثبتهولي بأفعال مش كلام وبس، شكرًا لكل فرد من جمهوري ومن صحابي ومن حبايبي ومن أهلي ربنا ما يحرمني منكم.

ميرهان حسين تروج لمسلسلها الجديد

وشاركت الفنانة الشابة ميرهان حسين بمسلسل “نقل عام”، الذي يخوض بطولته قامة من نجوم الفن أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والفنان محمود حميدة، وذلك عبر قناة أون من السبت الأربعاء في تمام الساعة الثامنة.

مسلسل نقل عام

وتدور أحداث مسلسل «نقل عام» في إطار الدراما التشويقية، حيث يتناول بعض القضايا الإنسانية، حول عدة عائلات تدخل في مشاكل اجتماعية، في إطار من الإثارة والتشويق.

وتخوض الفنانة سوسن بدر دور البطولة النسائية أمام الفنان محمود حميدة للمرة الثانية بعد تألقهما في مسلسل «الأب الروحي»، ويجسد الثنائي أيضا أزواج في هذا العمل والذي أتى بعنوان «نقل عام».