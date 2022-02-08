يسرا تعلن عودتها للعمل بعد تعافيها من كورونا..وتعلق: «شكرا لدعواتكم اللي خلتني أخف»

/678276/يسرا-تعلن-عودتها-للعمل-بعد-تعافيها-من-كوروناوتعلق-شكرا-لدعواتكم-اللي-خلتني-أخف

أصيبت الفنانة يسرا بفيروس كورونا في بداية شهر يناير المنقضي، مما أدى إلى لزومها المنزل واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لحين التأكد من شفائها التام، وذلك تسبب في توقف تصوير مسلسلها الجديد أحلام سعيدة المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم.

دوت الخليج ترصد شكر يسرا لجمهورها بعد تعافيها من فيروس كورونا

يسرا تشكر جمهورها على دعواته

ونشرت النجمة يسرا صورة على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وعلقت عليها بالشكر الجزيل لكل جمهورها ومحبيها اللذين تذكروها بالدعا أثناء إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، ومعلنة عن عودتها للعمل مرة أخرى، فكتبت:"أنا ممتنة جدا لكل بني آدم كان فاكرني بدعوة حلوة و كانت سبب إني أرجع تاني لشغلي و أخف بعد توقف لمدة عشرين يوم.. ألف حمد وشكر ليك يا رب على نعمة الصحة والعافية، الحمد لله و شكرا ليكم جميعا على الدعاء و السؤال.. بحبكم من كل قلبي و ربنا يخليكم ليا و يبعد عنكم الشر".

تعليقات المتابعين ليسرا على شكرها لجمهورها

وشارك الفنان آسر ياسين والفنانة غادة عادل النجمة يسرا بقلوب حمرا، تعليقًا منهم على المنشور التي شكرت فيه جمهورها وكان سببًا في عودتها لعملها وحياتها العادية، وبعدهما علق عدد من الجمهور مؤكدين على حبهم ليسرا وتمنيهم السلامة والصحة دائمًا لها.

كتبت لها واحدة من محبيها وقالت:"ربنا شاهد اني كنت بدعيلك في كل صلاة.. ألف حمد لله على سلامتك يا حبيبة قلبنا و ربنا يوفقك في شغلك و في كل حاجة .. بحبك"، وكثير من الجمهور شكر الله على سلامتها وعودتها لتصوير مسلسلها القادم الذين يتظرونه بفارغ الصبر.

عودة يسرا للتصوير بعد تعافيها من كورونا

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها صورة ليسرا من كواليس تصوير مسلسل أحلام سعيدة، بعد تعافيها من كورونا وعودتها للتصوير مرة ثانية، وذلك من خلالحسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعبر عدد كبير من محبي يسرا ومتابعي حساب عبير صبري بأنهم سعداء بعودة سيفا لعملها وحياتها العادية.

بينما يتم إذاعة برنامج من تقديم النجمة يسرا على قناة mbc1، هذه الفترة بعد بدايته منذ أيام، واسم البرنامج كلام في الحب.