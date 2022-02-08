/678274/هيئة-مكتب-البرلمان- تقرر-ترقية-أمين-لجنة-الشباب-لدرجة-وكيل-أول-وزارة-بالمجلس- -ونواب--مثال-يحتذي-به

أصدرت هيئة مكتب مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، رئيس المجلس وعضوية وكيلي البرلمان ، قرارا بترقية ابراهيم عبداللطيف ، أمين لجنة الشباب والرياضة ، الي درجة وكيل أول وزارة بمجلس النواب .

دوت الخليج

وشهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، اشادات واسعة من اعضاء اللجنة ، بقرار ترقية ابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة ، مؤكدين أنه مقال يحتذي به في التفاني والاخلاص في العمل ، خاصة انه يتمتع بخبرات كبيرة في العمل البرلماني .

ووجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب التهنئة لأمين عام اللجنة نيابة نيابة عن الاعضاء قائلا : نتقدم بخالص التهاني للرجل المتفاني في عمله " مشيدا بحسن خلقه واداراته الجيدة وتعامله مع زملاءه من موظفي امانة لجنة الشباب .

هيئة مكتب البرلمان تقرر ترقية أمين لجنة الشباب لدرجة وكيل أول وزارة بالمجلس .. ونواب : مثال يحتذي به

يذكر ان لجنة الشباب والرياضة ، ناقشت خلال اجتماعها اليوم عدد من طلبات الاحاطة ، المقدمة من اعضاء المجلس بشان بعض المشكلات التي تعاني منها مراكز الشباب .