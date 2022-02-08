/678270/أفشة-سنلعب-في-كأس-العالم-القادم-بعد-التتويج-بدوري-أبطال-أفريقيا

تحدث محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، عقب الخسارة أمام بالميراس بنتيجة 2/0، في الدور نصف النهائي بكأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أفشة في تصرحات تليفزيونية على قناة "أبو ظبي الرياضية": "جميع اللاعبين في حالة خزن بعد الخسارة أمام بالميراس، كنا نتمنى إسعاد الجماهير المتواجدة في الملعب التي جاءت وشجعتنا لأخر دقيقة".

وأضاف أن اللاعبين كانوا يتمنون الفوز على بالميراس وتحقيق إنجاز جديد بالتأهل لنهائي كأس العالم، مشيراً أن نفس الجيل حقق برونزية كأس العالم العام الماضي.

وزاد: " سنسعى للتتويج بدوري أبطال أفريقيا مرة أخرى هذا الموسم، لنتواجد في كأس العالم للأندية العام المقبل وتحقيق إنجاز جديد للقلعة الحمراء".

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقب خسارة فريقه أمام بالميراس بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية غلى قناة "أبو ظبي الرياضية": "الأهلي لعب بشكل جيد وحاولنا التدعيم خلال الشوط الثاني من خلال التبديلات، ولكن الأمور لم تساعدنا".

وأضاف:" حاولنا العودة في النتيجة بعد التأخر بهدفين أمام بالميراس، ولكن لم يحالفنا التوفيق، ولم نسجل من خلال محاولاتنا".

وأكمل:" طرد ايمن أشرف أصر علينا بالسلب، لأنه جاء في وقت صعب كنا تحتاج فيه كل لاعبينا، خاصة أننا كنا متأخرين، ونسعى لإحراز هدف ثم التعادل".

الغيابات تضرب الأهلي قبل لقاء المركز الثالث بكأس العالم

يغيب عن النادي الأهلي عدة لاعبين، قبل مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية، بعد خسارة القلعة الحمراء أمام بالميراس.

وسيغيب عن الأهلي أيمن أشرف لحصولة على بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة بالميراس، كما هو الحال لمحمد مجدي أفشه الذي حصل على إنذار لتتراقم البطاقات الصفراء عليه، وبالتالي لم يلعبا الثنائي اللقاء القادم.

الأهلي ضد بالميراس

بدأ بالميراس بستحواذ نسبي على النادي الأهلي، حتى دخل لاعبوا القلعة الحمراء في المباراة وشكلوا خطورة على الفريق البرازيلي.

ونفذ النادي الأهلي أكثر من كرة مرتدة شكلت خطورة، عن طريق حسين الشحات وأحمد عبد القادر ولكن تألقت دفاعات والحارس بفريق بالميراس وحافظوا على نظافة شباكهم.

في المقابل لم يهدد بالميراس مرمى الأهلي بكرات خطيرة، بالرغم من الاستحواذ على مجريات الشوط، ولكن بدون تهديد حقيقي على المرمى.

وفي الدقيقة 39 سجل رفائيل فيجا هدف بالميراس فب أول هجمات الفريق الخيرة من خلال تمريرة ضربت خط الدفاع .

🎥— هدف اول لـ بالميراس عن طريق اللاعب رفائيل فيغا . https://t.co/PEt5gyuLFB — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) February 8, 2022

وفي بداية الشوط الثاني سجل دودو رودريجز هدف بالميراس الثاني بمجهود فردي، من تصوية قوية تسكن شباك على لطفي على يمينه.

حُسمت بالميراس يضيف الهدف الثاني ويضع قداماً لـ نهائي كاس العالم👏.



🇧🇷 بالميراس 2-0 الأهلي 🇪🇬 .



https://t.co/7EwNMUdxYb — فهَد (@bf5ii) February 8, 2022

وحاول الأهلي بعدها أن يعود في المباراة، وأجرى موسيماني عدة تغييرات بدخول محمد شريف وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي.

واستمر الأهلي في الضغط على بالميراس من أجل تعديل النتيجة، وجاءت محاولات عن طريق محمد شريف وأحبد عبد القادر الذان أنعشوا هجوم القلعة الحمراء.