/678265/بشرى-الأبرز-توافد-الفنانين-للعرض-الخاص-لفيلم-معالي-ماما

نظمت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "معالي ماما"، عرضًا خاصًا لحضور أبطال وعدد من الفنانين والإعلاميين، والذي سوف يشهد الجمهور بإحدى السينمات الشهيرة بالتجمع الخامس.

دوت الخليج يرصد العرض الخاص لفيلم بشري الجديد “معالي ماما”

وبدا ألفنانين بالتوافد، ليشهد العرض حضور الفنان محمد على رزق، ومحمود الليثي، سامي مغاوري والمخرج أحمد نور، وميرهان حسين فى أول ظهور لها بعد تعافيها من فيرس كورونا ليكونوا أول النجوم الحاضرين للعرض الخاص للفيلم الكوميدي.

وتبدأ دور العرض السينمائية في استقبال العمل في يوم الاربعاء الموافق 9 من شهر فبراير 2022.

بشرى تسجل أغنية فيلم «معالي ماما»

وسجلت الفنانة بشرى من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلمها الجديد “معالي ماما”، ونشرت صفحة حملت اسم فيلم بشري الجديد البرمو الدعائي للفيلم، والتى جاءت أسم الأغنية بعنوان “ماما ماما”.

وتُعد الأغنية الدعائية لفيلم بشرى الجديد بكلمات المؤلف نور محمد، وألحان كريم عرفة، وتوزيع أيمن التركي، كما قامت الأغنية بجمع الفنان محمود الليثي ونور إيهاب، وسولى، ياسين أمير.

فيلم معالي ماما

الجدير بالذكر، أنه يناقش فيلم "معالي ماما"، قضية اجتماعية، وهى علاقة الأم بأطفالها خاصة عندما يكون لديها مسئوليات في العمل، والفيلم تعود من خلاله بشرى إلى شاشة السينما بعد آخر أعمالها "ليل داخلى"، والذى عرض عام 2017.

وتجسد بشرى شخصية امرأة تشغل منصبًا مهمًا، وتواجه العديد من المواقف مع أسرتها، وتستعرض هذه المواقف خلال الأحداث، وما إذا كانت فى صالح الأسرة من عدمه.

بشري تطلق أغنية جديدو بعنوان “حاجة واحدة”

وفى وقت سابق، طرحت الفنانة بشرى، أغنية جديدة على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتحمل الأغنية عنوان “حاجة واحدة” من كلمات وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع الهامي دهيمة واخراج محمود رشاد.، وتقول كلمات الأغنية:

ليه كل واحد لما بيتعرف بواحدة بيبقى نفسه في حاجة واحدة وكل عارفين هى ايه .. بالذمة يا ولاد بقى مش عيب أوي عليكم رفعة راسكم ازاي وفيكم ناس شايفنا بالنظرة دي .. حاجة واحدة اللي انتوا شاغلين بالكم بيها .. لومش موجودة بتمشوا وتشوفوا حاجة بعديها .. كل واحد فيكم مش فالح غير بس يقضيها "

آخر أعمال أبطال الفيلم الإجتماعي معالي ماما

قدمت الفنانة بشرى في العديد من الأعمال الدرامية أقربها عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام الذي تم نشره عام 2018، ومسلسل القمر آخر الدنيا الذي قامت ببطولته، وتم عرضه في رمضان 2020.

أما عن محمود الليثي فقدم العديد من الأدوار الكوميدية في الدراما والسنيما، وتألق أيضًا في الأدوار الجدية، مثل دوره في مسلسل بين السما والأرض الذي شاهدناه ضمن السباق الرمضاني الماضي.