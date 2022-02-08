/678285/محمود-الضبع-يكشف-عن-الانجازات-بالعاصمة-الإدارية-الجديدة-لترتيبات-الانتقال-فيديو

كشف الكاتب الصحفي محمود الضبع، عن الانجازات بالعاصمة الإدارية الجديدة لترتيبات الانتقال، معقبا : "هناك جولات للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال السنوات الماضية فى العاصمة الإدارية الجديدة، للوصول للعد التنازلى لنقل الحكومة بكل وزارتها، وانتقالنا لها كدولة تدار منها كل الامور والشئون الخاصة بالوزارات وفى حد ذاته يضعنا فى مصاف العالم التى تسعي للتطوير والوصول إلى الرقمنة بمفهومها الشامل".

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية لنشرة التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية : "العاصمة الإدارية الجديدة البنية التحتية كفيلة لتحقيق الهدف لمواكبة أحدث التطور ات التكنولوجية ، وتم إنشائها بأحدث معايير جودة ومتابعة من قبل الحكومة للالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وحاليا ننتظر نقط انطلاق الوزارات وبدء العمل من العاصمة الإدارية".

محمود الضبع يكشف عن الانجازات بالعاصمة الإدارية الجديدة لترتيبات الانتقال

وتابع : "خلال الفترة الماضية نرى الدولة تسعي جاهدة لتطبيقلمنظومة الرقمنة ونشاهد بوابة مصر الرقمية النموذج الممهد لهذه المنظومة الكبيرة والتعامل من خلال التطور التكنولوجى لإنهاء جميع المصالح الحكومية، ولم يعد هناك انتظار للمواطن ولكن الرقمنة تقضى على هذا، وهناك اسراع من الدولة لتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية، ونلاحظ فى بعض المؤسسات ومنها الشهر العقارى والأحوال المدنية والمرور وغيرة بدا التعامل من خلال الأجهزة المتطورة لعملية إنجاز طلبات المواطن بطريقة سريعة وأمنة".

وأكمل :"العاصمة الإدارية سيكون هناك التعامل عن طريق منظومة الرقمنة مع المواطن، ونظام الحوكمة، والكوادر التى يتم نقلها للعاصمة على مدربة أعلى مستوى وتواكب التطور التكنولوجى، والرئيس عبد الفتاح السيسى بيأكد دائما ان ما يتم انجازه وتنفيذه الاعلي جودة وبالمستوى الامثل فى استخدام التكنولوجيا والعاصمة الأدارية الجديدة رمز الحضارة الحديثة لهذا العصر وامتداد لحضارتنا القديمة بإمتدادنا العمرانى بشرق القاهرة على مساحة 170 ألف فدان .