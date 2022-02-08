رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة وفاة والد الفنان عمرو مصطفى، دون التصريح بأي تفاصيل خاصة بالوفاة أو تفاصيل الجنازة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة والد عمرو مصطفى وجاء نبأ وفاة والد عمرو مصطفى من خلال حساب أميرة طعيمة الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إذ كتب ناعيا الراحل: «خالص التعازي لصديقي.. في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، ربنا يتغمدها بواسع رحمته و انا لله و انا اليه راجعون».

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة والدة عمرو مصطفى.. وأمير طعيمة ينعيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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