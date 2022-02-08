/678269/محمد-شريف-يكشف-سبب-خسارة-الأهلي-أمام-بالميراس-بكأس-العالم

أكد محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي ، إن الفريق قدم مباراة كبيرة رغم الخسارة أمام بالميراس البرازيلى ، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف شريف أن الأهلى خاض مباراة تكتيكية كبيرة رغم النقص العددى والإجهاد الذي لازم الفريق خلال الفترة الماضية ، مشيرًا إلى أن هناك عدم توفيق في عدد من الكرات في الشوطين الأول والثاني.

تصريحات محمد شريف

وواصل محمد شريف: “الفريق قدم كل ما عليه في المباراة الماضية ، ولكن أجواء مباراة اليوم جاءت عكس المطلوب ، مؤكدًا أننا راضون عن الأداء خلال البطولة”.

وتابع: “نعتذر للجماهير التي تواجدت في المدرجات اليوم، كنا نريد أن نسعدهم ونتأهل للمباراة ولكن سنعود مرة أخرى لكأس العالم في السنوات القادمة لإسعادهم”.

سقط النادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد.

بالميراس أمام الأهلي

بدأ بالميراس بستحواذ نسبي على النادي الأهلي، حتى دخل لاعبوا القلعة الحمراء في المباراة وشكلوا خطورة على الفريق البرازيلي.

ونفذ النادي الأهلي أكثر من كرة مرتدة شكلت خطورة، عن طريق حسين الشحات وأحمد عبد القادر ولكن تألقت دفاعات والحارس بفريق بالميراس وحافظوا على نظافة شباكهم.

في المقابل لم يهدد بالميراس مرمى الأهلي بكرات خطيرة، بالرغم من الاستحواذ على مجريات الشوط، ولكن بدون تهديد حقيقي على المرمى.

أهداف بالميراس أمام الأهلي

وفي الدقيقة 39 سجل رفائيل فيجا هدف بالميراس فب أول هجمات الفريق الخيرة من خلال تمريرة ضربت خط الدفاع .

وفي بداية الشوط الثاني سجل دودو رودريجز هدف بالميراس الثاني بمجهود فردي، من تصوية قوية تسكن شباك على لطفي على يمينه.

وحاول الأهلي بعدها أن يعود في المباراة، وأجرى موسيماني عدة تغييرات بدخول محمد شريف وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي.

واٍتمر الأهلي في الضغط على بالميراس من أجل تعديل النتيجة، وجاءت محاولات عن طريق محمد شريف وأحبد عبد القادر الذان أنعشوا هجوم القلعة الحمراء.