الارشيف / أخبار مصرية

طاقة النواب توافق علي منحة السويد لرفع كفاءة شبكات الكهرباء 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

/678266/طاقة-النواب-توافق-علي-منحة-السويد-لرفع-كفاءة-شبكات-الكهرباء

 وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب حسام عوض الله صالح،   علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021.

دوت الخليج

b75d144d66.jpg

 

وقالت ممثلة وزارة التعاون الدولي أن الهدف من المنحة إجراء دراسات استشارية لرفع كفاءة وتطوير الكهرباء، موضحة أن المنحة تقدر ب ١٧ مليون جنية كدعم من أجل الاستشاريين . وتساءل النائب حمادة الجبلاوي وكيل اللجنة : كيف لمنحة محددة أن تكون مقتصرة فقط علي مرتبات ولا يوجد بها ولو ٤% تحسين المنظومة بشكل محدد وواضح . وقال ممثل وزارة الكهرباء أن الجانب السويدي متقدم بشكل واضح في هذا القطاع لذلك تم  تقديم طلب المساعدة والاستعانة بهم لرفع الكفاءة والدعم وبالفعل حدثت مفاوضات طويلة ونحن بصدد البدء في التنفيذ .

e010dfbe21.jpg

 

لجنة الطاقة توافق علي منحة السويد لرفع كفاءة شبكات الكهرباء

وقال المهندس حسام عوض الله رئيس اللجنة، أن المنحة موقعة بتاريخ ٣٠ اغسطس حتي ١٥ سبتمبر ولذلك المهلة المسموح بها قد انتهت ، متسائلا  هل هناك ما يفيد بمد المهلة، موضحا أنه كان علي المسؤولين أن يدركوا أن بداية دور الانعقاد للمجلس في أول شهر أكتوبر وكان عليهم أن يراعوا هذا في العقد المكتوب للمنحة .  فيما قال النائب عمرو القطامي لدينا بعض التحفظات اولا المنحة حددت أن يكون المكتب الاستشاري سويدي كما أن المنحة مرتبطة بشروط ووقت ، متسائلا كيف لمنحة أن تكون بشروط .

d8f6b5ae14.jpg

 

وطالبت النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة بجواب أو إخطار رسمي من السويد يفيد بأن مدة المنحة سارية ولم تتوقف كما جاء بالعقد المكتوب ، حيث إن العقد حدد لها مدة وإذا انتهت المدة انتهي العقد.

08378f6c64.jpg

 

9279e3c3ae.jpg

 

 

وعلق ممثل الكهرباء أنه من البديهيات في هذه المناقصات أنه في حالة أن المكتب الاستشاري من السويد سيكون له شريك وطني وحتي الان لم نحدد المكتب الاستشاري الا بعد موافقة البرلمان والرئاسة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طاقة النواب توافق علي منحة السويد لرفع كفاءة شبكات الكهرباء  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا