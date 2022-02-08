/678264/ثنائي-الأهلي-يخضع-لكشف-المنشطات-بعد-مباراة-بالميراس-بكأس-العالم

خضع ثنائي الأهلي، وليد سليمان، وعمرو السولية، لاختبار كشف ‏المنشطات فور انتهاء مباراة الأهلي وبالميراس التي أقيمت مساء اليوم على ملعب آل نهيان بأبو ظبي، ‏في نصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك وعمرو السولية في مباراة الأهلي اليوم أمام بالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بشكل أساسي في المباارة، بعد خوضة بيومين فقط مع منتخب بلاده في نهائي كأس أم إفريقيا.

وليد سليمان أمام بالميراس

وشارك وليد سليمان مع النادي الأهلي أمام بالميراس، في الدقيقة الـ 73، بخروج طاهر محمد طاهر، في الخط الهجومي للفريق، والذي ظهر الربع ساعة الأخيرة بشكل ملفت للأنظار مما جعل مراقبي المباراة يسلطون الضوء عليه وخضوعة لكشف المنشطات.

سقط النادي الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد.

بالميراس أمام الأهلي

بدأ بالميراس بستحواذ نسبي على النادي الأهلي، حتى دخل لاعبوا القلعة الحمراء في المباراة وشكلوا خطورة على الفريق البرازيلي.

ونفذ النادي الأهلي أكثر من كرة مرتدة شكلت خطورة، عن طريق حسين الشحات وأحمد عبد القادر ولكن تألقت دفاعات والحارس بفريق بالميراس وحافظوا على نظافة شباكهم.

في المقابل لم يهدد بالميراس مرمى الأهلي بكرات خطيرة، بالرغم من الاستحواذ على مجريات الشوط، ولكن بدون تهديد حقيقي على المرمى.

أهداف بالميراس أمام الأهلي

وفي الدقيقة 39 سجل رفائيل فيجا هدف بالميراس فب أول هجمات الفريق الخيرة من خلال تمريرة ضربت خط الدفاع .

وفي بداية الشوط الثاني سجل دودو رودريجز هدف بالميراس الثاني بمجهود فردي، من تصوية قوية تسكن شباك على لطفي على يمينه.

وحاول الأهلي بعدها أن يعود في المباراة، وأجرى موسيماني عدة تغييرات بدخول محمد شريف وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي.

واٍتمر الأهلي في الضغط على بالميراس من أجل تعديل النتيجة، وجاءت محاولات عن طريق محمد شريف وأحبد عبد القادر الذان أنعشوا هجوم القلعة الحمراء.