/678263/القوى-العاملة-بالنواب-تناقش-تضرر-عمال-شركات-قطاع-الأعمال-العام-من-صدور-لائحة-الموارد-البشرية-الموحدة

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: ولاء التمامي، أحمد البرلسي، سامح السايح، عاطف المغاوري، بشأن تضرر عمال شركات قطاع الأعمال العام من صدور لائحة الموارد البشرية الموحدة دون مشاركتهم في وضعها؛ بما ينتقص من حقوق العمال ويضر بهم.

دوت الخليج كما شهدت مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة/ مرفت ميشيل، بشأن "تخفيض ساعات العمل الرسمية للموظفة التي ترافق طلفها المريض بمرض مزمن يستلزم وجودها بجانبه لتلقي جرعات العلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو الغسيل الكلوي أو ما شابه".

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