نانسي عجرم تعلن مشاركتها في برنامج «كرام»

أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مشاركتها في برنامج كِرام، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إذ يتحدث البرنامج عن التجارب السياحية المختلفة، والتعريف بأماكن في المملكة العربية السعودية.

دوت الخليج ترصد إعلان نانسي عجرم عن مشاركتها في الموسم الثاني من برنامج كِرام

نانسي عجرام في البرنامج السياحي كِرام

ونشرت الفنانة نانسي عجرم صورة لها على حسابها الرسمي على تويتر، وعلقت عليها، كاتبة: "سعيدة جدًا بمشاركتي ببرنامج كِرام للتجارب السياحية السعودية بالموسم الأول، وهلق بينطلق الموسم الثاني من العاصمة الجميلة الرياض، ومتحمسة كتير لمشاهدة التجارب الجديدة فيها وبباقي مناطق المملكة".

كما أنها شاركت في الموسم الأول من البرنامج، وعادت لتشارك في الموسم الثاني الخاص بمدينة الرياض.

وتشارك نانسي عجرم من خلال عمل لقاء افتراضي عبر شبكة الإنترنت، مع مقدمي البرنامج السعوديين، وتحكي عن أكثر الأماكن التي تحب زيارتها في المملكة العربية السعودية، وخاصةً في العاصمة الرياض.

نانسي عجرم في حفل Joy Awards

من ناحية أخرى شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم صورة لها في حفل Joy Awards، والتي خطفت أنظار الجميع أثناء حضورها، وهي ترتدي فستان براف بلون الجلد، وتركت شعرها منسدل ببساطة بدون تكلف في الأكسسوارات أو المكياج، ونالت هذه الإطلالة إعجاب محبيها وعدد كبير من خبراء المظهر والأزياء.

حفل ليلة رأس السنة لنانسي عجرم فى مصر

هذا وقدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفل ليلة رأس السنة في مدينة الجلالة المصرية بالعين السخنة، وكان الحضور من مختلف الجنسيات العربية، وظهرت نانسي بصحبة مدير أعمالها المنتج جيجي لامارا، وكان في استقبالهما أشرف الحديدي وشيرين بدر والقائم علي تنظيم الحفل ياسر الحريري.

أجواء الحفل نانسي عجرم بمدينة الجلالة

وقامت نانسي بخطف جميع الأنظار وهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، وكانت مرتدية فستاناً نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة في بداية الحفل أغنية "ما تيجي هنا وانا احبك".

كما قامت بالتعليق على تأخر حفلها قرابة ساعة ونصف الساعة، وذلك بسبب تساقط الأمطار المستم، وقالت:"الشتا خير وتمنت للجميع تحقيق أمانيهم في عام ٢٠٢٢".