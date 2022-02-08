/678254/محمد-نجاتي-يبدأ-تصوير-مزاد-الشر-أولى-بطولاته-المطلقة-غدا

يستعد الفنان محمد نجاتي لتصوير أولى مسلسله الجديد «مزاد الشر»، والذي يخوض من خلاله أولى أعماله البطولية المطلقة، وذلك بداية من غدا الأربعاء الموافق 9 من شهر فبراير الجاري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل مزاد الشر لمحمد نجاتي

ويشارك في بطولة مسلسل «مزاد الشر» كلا من الفنانة هالة فاخر وكمال أبو رية ومروة عبد المنعم وأحمد جمال سعيد وأحمد عبد الله محمود، تأليف أحمد الأباصيرى، وإخراج ممدوح زكى، ومن المقرر عرض العمل ضمن السباق الرمضاني المقبل 2022.

دور محمد نجاتي في مسلسل مزاد الشر

ويجسد محمد نجاتي خلال أحداث مسلسل «مزاد الشر»، شخصية أحمد الكالح الذى يدخل فى صراعات مع أحد العائلات الأخرى بالعمل الذين تدور أحداثه باللهجة الصعيدية.

مسلسل فيلا 101 لمحمد نجاتي ومنة عرفة

ويصور نجاتي خلال الفترة الحالية، مسلسل "فيلا 101"، من إنتاج بلال صبري وياسر أبو عمار، وتأليف وإخراج ممدوح زكي، وبطولة الفنانين محمد نجاتي، وهاجر الشرنوبي، منة عرفة، أحمد عبدالله محمود، وفاء قمري، محمد الدقاق، وبوسي شاهين.

أزمة محمد نجاتي مع زوج منة عرفة بسبب فيلا 101

وكان كشف الفنان محمد نجاتي حقيقة تسببه في أزمة بين الفنانة منة عرفة وزوجها الفنان محمود المهدي، بعد أن زعم الأخير ذلك أثناء دفاعه عن نفسه بشأن تصريحاته الأخيرة “أنا راجل شرقي”، بـأن أزمة انفصاله عن زوجته كان بسب مشهد جمع محمد نجاتي بزوجته.

وقال نجاتي في فيديو نشره عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “ والله محصلش حاجة غير أني مسكت إيديها أقيس النبض، في تصوير مسلسل فيلا 101”.

وتابع: “المفروض إني في المسلسل طبيب أمراض نساء، ولما أكشف عليها فأعرف إنها حامل، وكان لازم أعمل كدة، معرفش إنه هيكون سبب في خراب بيوت ناس، أنا مالي أنا”.

وكانت قد كشف محمود المهدي عن سبب انفصاله عن منة عرفة، فقال: “الي حصل كان سوء تفاهم في مشهد من مسلسل ١٠١ مع الفنان محمد نجاتي، حد كان عايز يوقع بينا ووصل الموضوع غلط، أنا كراجل شرقي رافض مشاهد تمس كرامتي”.