/678251/الأهلي-يخسر-أمام-بالميراس-بثنائية-في-كأس-العالم-للأندية-فيديو

حقق بالميراس البرازيلي الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 2/0، ضمن لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ بالميراس بستحواذ نسبي على النادي الأهلي، حتى دخل لاعبوا القلعة الحمراء في المباراة وشكلوا خطورة على الفريق البرازيلي.

ونفذ النادي الأهلي أكثر من كرة مرتدة شكلت خطورة، عن طريق حسين الشحات وأحمد عبد القادر ولكن تألقت دفاعات والحارس بفريق بالميراس وحافظوا على نظافة شباكهم.

في المقابل لم يهدد بالميراس مرمى الأهلي بكرات خطيرة، بالرغم من الاستحواذ على مجريات الشوط، ولكن بدون تهديد حقيقي على المرمى.

وفي الدقيقة 39 سجل رفائيل فيجا هدف بالميراس فب أول هجمات الفريق الخيرة من خلال تمريرة ضربت خط الدفاع .

🎥— هدف اول لـ بالميراس عن طريق اللاعب رفائيل فيغا . https://t.co/PEt5gyuLFB — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) February 8, 2022

وفي بداية الشوط الثاني سجل دودو رودريجز هدف بالميراس الثاني بمجهود فردي، من تصوية قوية تسكن شباك على لطفي على يمينه.

حُسمت بالميراس يضيف الهدف الثاني ويضع قداماً لـ نهائي كاس العالم👏.



🇧🇷 بالميراس 2-0 الأهلي 🇪🇬 .



https://t.co/7EwNMUdxYb — فهَد (@bf5ii) February 8, 2022

وحاول الأهلي بعدها أن يعود في المباراة، وأجرى موسيماني عدة تغييرات بدخول محمد شريف وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي.

واٍتمر الأهلي في الضغط على بالميراس من أجل تعديل النتيجة، وجاءت محاولات عن طريق محمد شريف وأحبد عبد القادر الذان أنعشوا هجوم القلعة الحمراء.

الأهلي ضد بالميراس

وسجل محمد شريف هدف في الدقيقة 72، ولكن ألغاه حكم المباراة لوجود تسلل على مهاجم الأهلي.

وقام حكم اللقاء بطرد أيمن أشرف في الدقيقة 82، بعد تدخله القوي على لاعب بالميراس، ليراجع الحكم الكرة في الفيديو ويشهر له البطاقة الحمراء.

وحاول الأهلي في الدقائق الأخيرة من تسجبل هدف عن طريق محمد هاني ولكن تصدى لها الحارس بشكل مميز، وبعدها بدقيقة أصطدمت رأسية محمد شريف في العارضة، لينتهي اللقاء بثنائية.

وبتلك النتيجة يودع النادي الأهلي كأس العالم للأندية، ويلعب على المركز الثالث أمام الخاسر من مواجهة الغد بين تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.

تشكيل بالميراس أمام الأهلي :

حراسة المرمى: ويفيرتون

خط الدفاع: جوستافو جوميز - لوان –خواكين بيكيريز

خط الوسط: ماركوس روشا – دانيلو – زي رافائيل – جوستافو سكاربا

خط الهجوم: رافائيل فيجيا – روني – دودو

تشكيل الأهلي أمام بالميراس:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم.

خط الوسط: علي معلول – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد هاني.

خط الهجوم: محمد مجدي أفشة – طاهرة محمد طاهر – حسين الشحات.

دكة بدلاء الأهلي أمام بالميراس

مصطفي شوبير، محمد مغربي، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمود وحيد، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، زياد طارق، ميكيسوني، وليد سليمان، محمد شريف.